Аненербе. Истоки немецкого технологического чуда

Концептуал СМИ Фильм из цикла «Психоистория»

Как Германия в начале ХХ века сумела совершить невероятный технологический скачок, равного которому не было в мировой истории? Откуда в одночасье взялись технологии реактивных двигателей, баллистические и крылатые ракеты, ракетные зенитные комплексы, передовой вертолёт, первый компьютер, телевидение и конечно же ядерные технологии? Что перед нами – “сумрачный немецкий гений” или блестящий пример организации научно-технического процесса? Расследование Алексея Комогорцева освещает прежде малоизвестные подробности возникновения “Немецкого технологического чуда”. В том числе, те аспекты, которые находятся за гранью наших представлений о реальности.



Как развивалась нынешняя глобальная цивилизация? Под воздействием каких природно-географических и культурных факторов родился изначальный русский характер и Русский дух? Читайте в книге:



Психологический аспект истории, Внутренний Предиктор СССР

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