Анализ речи Путина на параде в День Победы на Красной площади 9 мая
16:31. 10 мая 2019 Просмотров - 161 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
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Нет стремления более естественного, чем стремление к знанию. Мы прибегаем к любому средству овладеть им. Когда для этого нам недостаёт способности мыслить, мы используем жизненный опыт, ... средство более слабое и менее благородное, но истина сама по себе столь необъятна, что мы не должны пренебрегать никаким способом, могущим к ней привести.
Анализ речи чтобы сказать речь.
А Ваька слушает, да ест.