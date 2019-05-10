Главная » Мировоззрение, Политика

Анализ речи Путина на параде в День Победы на Красной площади 9 мая

16:31. 10 мая 2019 Просмотров - 161 Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4453394.html

Метки: #десоветизация, Европа, история, народ, отечество, Путин, Россия, советский, ссср, сталин

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Бэкграунд, выпуск-304 за 18 мая 2013
... главных сил красной армии на разгром...– сказал Владимир Путин и не верить... безжизненная пустыня. Речь идет о постигшей...участие в майском параде победы, хотя и...мая не день победы, а день траура. Именно...любопытства стал подробный анализ важного эпизода ...
Новости Украины и Новороссии 11 мая 2015
... альпинистов, в День Победы водрузившая флаг Донецкой... сайте Минобороны Украины речь идёт о том...к проведению праздничного парада, посвященного Дню республики... анализы крови участников киевского Майдана из Красного Луча...: news-front.info Путин, СМИ и фреска...
Новости Украины и Новороссии 12 мая 2017
...Читайте также: «Спасибо Путину, что он есть...водоснабжение населенных пунктов Красный Яр, Вергунский... Центра системного анализа и прогнозирования,...стала фраза «парад Победы в Москве»,...Евровидение» и День Победы стали этакой микромоделью... границы, речь идет о...
Scofield: Война систем. От Кабула и Гаваны до Санкт-Петербурга
...своего освобождения чужими анализами, подтверждавшими наличие ... президентом Владимиром Путиным пресс-конференции ... кубинском правительстве (речь об экономической,... посетили парад Победы, который прошёл на Красной площади ... на следующий день Виктор Шейман ...
Сводки от Ополчения Новороссии на 15 марта 2015
...Украины Януковича, Путин отдал приказ...am Sonntag. Речь идет в...Рассчитывая на скорую победу, каратели стремились... прямо с парада на Хрещатике.... измерения и анализа. Принцип запутанности...России, а красных консультировал слывший... был последний день, когда парламент...
Противодействие негативному манипулятивному влиянию
... На сегодняшний день видится следующее... проезд на красный свет или ... танцы, военные парады, или факельные...внушении через речь достигается внушение... самостоятельного анализа. Такой анализ для ...(уцелевшие после победы над фашисткой ... В.В.Путина и национальный...

Один комментарий » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)