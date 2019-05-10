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20 сильных фотографий, возвращающих веру в человечество, которые стоит увидеть каждому

22:18. 10 мая 2019 Просмотров - 40 Нет комментариев Опубликовал:
В мире происходит так много дурных вещей, что подобные снимки, полные добра и сочувствия, вызывают искреннюю улыбку и согревают сердце. Давайте совершать больше хороших поступков, ведь только помогая другим, мы сумеем построить светлое будущее, в котором будет комфортно жить нашим детям и внукам.

Полицейский в Индии заметил бездомную женщину, которая была слишком слаба, чтобы есть самостоятельно, и накормил ее


Бездомный ездит по стране, подбирая несчастных питомцев, и находит им новый дом



В приюте Хьюстона все бездомные животные обрели новый дом


Надпись на чехле: «Если вы бездомный или нуждаетесь в помощи, возьмите, сколько вам нужно из чехла»


Сотрудник аэропорта помогает матери, путешествующей в одиночестве, успокоить плачущего ребенка


Мальчик из Турции часто останавливался и наблюдал за людьми, занимающимися в зале. Как только владельцы фитнес-клуба узнали об этом, то подарили 12-летнему жителю абонемент


В конце рабочего дня бистро оставляет бурито для бездомных


Этот парень во время матча прикрывал солдата зонтом, чтобы тот не промок


Девушка пришла на пару с ребенком. Во время теста малыш начал плакать, профессор подошел к нему, чтобы успокоить, и его мама сумела закончить задание


Мужчина хотел спрыгнуть с моста, как только водители большегрузов это заметили, то выстроили в линию, чтобы смягчить удар


Пожилой мужчина в кислородной маске заказал завтрак в закусочной, но объяснил сотруднице, что он слишком слаб, чтобы нарезать еду, тогда девушка сделала это за него


Женщина отремонтировала спинку кресла, пока ехала в автобусе


Полицейский упал от усталости, помогая жертвам урагана Харви


Иногда помочь можно тому, кто тебе дорог


Люди объединились во время наводнения, чтобы вытащить семью из затопленной машины


Внезапная дружба в аэропорту


Мужчина хотел прыгнуть с моста, а это момент, когда чужие люди держатся за его жизнь


Мальчик переносит брата через лужу, ведь ему целый день сидеть в школе


Парень в метро все никак не мог справиться со своим галстуком, тогда незнакомец помог ему


Парень помогает другу-инвалиду добираться в школу и обратно



отсюда

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8773687.html

Метки: добро, фото

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