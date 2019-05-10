20 сильных фотографий, возвращающих веру в человечество, которые стоит увидеть каждому
22:18. 10 мая 2019 Просмотров - 40 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В мире происходит так много дурных вещей, что подобные снимки, полные добра и сочувствия, вызывают искреннюю улыбку и согревают сердце. Давайте совершать больше хороших поступков, ведь только помогая другим, мы сумеем построить светлое будущее, в котором будет комфортно жить нашим детям и внукам.
Полицейский в Индии заметил бездомную женщину, которая была слишком слаба, чтобы есть самостоятельно, и накормил ее
Бездомный ездит по стране, подбирая несчастных питомцев, и находит им новый дом
В приюте Хьюстона все бездомные животные обрели новый дом
Надпись на чехле: «Если вы бездомный или нуждаетесь в помощи, возьмите, сколько вам нужно из чехла»
Сотрудник аэропорта помогает матери, путешествующей в одиночестве, успокоить плачущего ребенка
Мальчик из Турции часто останавливался и наблюдал за людьми, занимающимися в зале. Как только владельцы фитнес-клуба узнали об этом, то подарили 12-летнему жителю абонемент
В конце рабочего дня бистро оставляет бурито для бездомных
Этот парень во время матча прикрывал солдата зонтом, чтобы тот не промок
Девушка пришла на пару с ребенком. Во время теста малыш начал плакать, профессор подошел к нему, чтобы успокоить, и его мама сумела закончить задание
Мужчина хотел спрыгнуть с моста, как только водители большегрузов это заметили, то выстроили в линию, чтобы смягчить удар
Пожилой мужчина в кислородной маске заказал завтрак в закусочной, но объяснил сотруднице, что он слишком слаб, чтобы нарезать еду, тогда девушка сделала это за него
Женщина отремонтировала спинку кресла, пока ехала в автобусе
Полицейский упал от усталости, помогая жертвам урагана Харви
Иногда помочь можно тому, кто тебе дорог
Люди объединились во время наводнения, чтобы вытащить семью из затопленной машины
Внезапная дружба в аэропорту
Мужчина хотел прыгнуть с моста, а это момент, когда чужие люди держатся за его жизнь
Мальчик переносит брата через лужу, ведь ему целый день сидеть в школе
Парень в метро все никак не мог справиться со своим галстуком, тогда незнакомец помог ему
Парень помогает другу-инвалиду добираться в школу и обратно
отсюда
Полицейский в Индии заметил бездомную женщину, которая была слишком слаба, чтобы есть самостоятельно, и накормил ее
Бездомный ездит по стране, подбирая несчастных питомцев, и находит им новый дом
В приюте Хьюстона все бездомные животные обрели новый дом
Надпись на чехле: «Если вы бездомный или нуждаетесь в помощи, возьмите, сколько вам нужно из чехла»
Сотрудник аэропорта помогает матери, путешествующей в одиночестве, успокоить плачущего ребенка
Мальчик из Турции часто останавливался и наблюдал за людьми, занимающимися в зале. Как только владельцы фитнес-клуба узнали об этом, то подарили 12-летнему жителю абонемент
В конце рабочего дня бистро оставляет бурито для бездомных
Этот парень во время матча прикрывал солдата зонтом, чтобы тот не промок
Девушка пришла на пару с ребенком. Во время теста малыш начал плакать, профессор подошел к нему, чтобы успокоить, и его мама сумела закончить задание
Мужчина хотел спрыгнуть с моста, как только водители большегрузов это заметили, то выстроили в линию, чтобы смягчить удар
Пожилой мужчина в кислородной маске заказал завтрак в закусочной, но объяснил сотруднице, что он слишком слаб, чтобы нарезать еду, тогда девушка сделала это за него
Женщина отремонтировала спинку кресла, пока ехала в автобусе
Полицейский упал от усталости, помогая жертвам урагана Харви
Иногда помочь можно тому, кто тебе дорог
Люди объединились во время наводнения, чтобы вытащить семью из затопленной машины
Внезапная дружба в аэропорту
Мужчина хотел прыгнуть с моста, а это момент, когда чужие люди держатся за его жизнь
Мальчик переносит брата через лужу, ведь ему целый день сидеть в школе
Парень в метро все никак не мог справиться со своим галстуком, тогда незнакомец помог ему
Парень помогает другу-инвалиду добираться в школу и обратно
отсюда
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8773687.html