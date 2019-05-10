1945. Парад Победы. 24 июня
09:29. 10 мая 2019 Просмотров - 129 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|« Апр
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Боль и страдание преходящи: выносите двойственность спокойно, в то же время пытаясь освободиться от её хватки. Воображение – это дверь, через которую входят как болезнь, так и исцеление. Не верьте в реальность болезни, даже когда больны; не получивший должного внимания посетитель скроется!