Главная » Вооруженные силы, История, Творчество

1945. Парад Победы. 24 июня

09:29. 10 мая 2019 Просмотров - 129 Нет комментариев Опубликовал:



























































Источник: https://humus.livejournal.com/6615265.html

Метки: война, история, Москва, Россия, фото

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Главные парады Победы на Красной площади
...июня 1945 года — первый парад Победы 24 июня 1945 года — первый парад Победы1945 год. После парада... Афанасий Белобородов. Следующий Парад Победы состоялся на Красной площади...использовалась минимально. Зато завершил Парад Победы пролет над Красной площадью...
Парад Победы в Берлине 7 сентября 1945 года
...24 июня 1945 года в Москве на Красной площади состоялся Парад Победы. Возвратившись...войсками провести Парад Победы в Берлине. Цветной фильм о Параде Победы 24 июня 1945 ...Великобритании и Соединенных Штатов Америки. Парад Победы в Берлине окончен. В донесении...
Почему Сталин не принимал Парад Победы 1945 года
Парад Победы 24 июня 1945 года не...истории организации и проведения Парада Победы есть масса интересного. Сталин...отказа Сталина от принятия Парада Победы отображена в мемуарах ... на себя обязанность принимать Парад Победы, которым будет руководить Рокоссовский...
Парад Победы и «Краденое солнце»
.../noflights/ Авиационную часть Парада Победы в Москве отменили из... отмене участия авиации в Параде Победы на Красной площади», —... воздушная часть парада была отменена 24 июня 1945 года..../noplanes/ Авиационную часть Парада Победы в Москве отменили исключительно...
Видео: Парад Победы 1945 года
...июня 1945 года в Москве на Красной площади состоялся первый парад, посвященный победе... над Германией в Великой Отечественной войне. На Парад Победы ... войска Московского гарнизона. Командовал парадом Маршал Советского Союза К.К...
Уходящий год глазами беспилотников: парад Победы, беженцы в Европе и крокодилы в Грузии (ВИДЕО)
...лучшей жизни. Подготовка к параду Победы в Москве В 2015 ... мир отмечал 70-летие победы в Великой Отечественной войне,... столицы прошёл масштабный военный парад. Впрочем, передвижение военной техники... и сбежавшие крокодилы В июне на Тбилиси обрушились ливневые...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)