Зачем Сталин штурмовал Берлин

Один из лживых мифов о Велико Победе и Верховном Главнокомандующем И.В. Сталине гласит: «Сталин отдал приказ штурмовать Берлин без какой-либо надобности, при этом погибло миллиард миллионов советских солдат».

Зачем был нужен этот штурм? Как он проходил?

Ответы на вопросы в очередном выпуске исторического блога «Зеркало истории» и в моей статье.

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P.S. Краткая текстовая версия от РИА ФАН:

Сегодня мы поговорим о штурме Берлина. 2 мая 1945 года гарнизон столицы Третьего рейха капитулировал. Между тем штурм Берлина был важен и для дальнейшего развития событий. Мы будем говорить не о величайших подвигах наших солдат, которые ценою своей жизни задушили фашизм в его логове и спасали немецких детей, когда это было необходимо, а о том, почему руководство Советского Союза приняло решение штурмовать немецкую столицу.

Всегда пытаются обвинить Сталина, руководство Советского Союза в кровожадности. Мол, не считаясь с потерями, решил Иосиф Виссарионович штурмовать Берлин, положил огромное количество людей, и вроде бы это было бессмысленно. Ситуация была совершенно иная.

Чтобы понять, почему Сталин отдал приказ штурмовать Берлин, нам нужно вернуться к бесчеловечным бомбардировкам авиации союзников, которые сравнивали с землей один немецкий город за другим. В августе 1944 года авиация союзников нанесла серьезные удары по Кенигсбергу с применением фосфорных бомб. Центр города был сравнен с землей. При этом никакой военной необходимости в этом не было.

Красная армия приближалась к самому Кенигсбергу, и именно в этот момент союзники воспылали желанием нам помочь. Налеты этой авиации должны были преследовать какие-то военные цели. Вместо этого ковровые бомбардировки приходились куда угодно, но только не по военным объектам Кенигсберга: по жилым кварталам, по историческому центру. Они были направлены на уничтожение культурных ценностей. Все это потом повторится в Дрездене.

Налет на Дрезден был показательным выступлением стратегической авиации США и Великобритании. Это легко проверить: как только заканчивается конференция глав союзнических государств в Ялте, так через сутки после нее авиация союзников точно так же, как и по Кенигсбергу, наносит удар по Дрездену. И тоже совпадение: Дрезден должен был оказаться в зоне оккупации Советского Союза, но в Дрездене вообще не было никаких военных объектов, в отличие от Кенигсберга. Произошло несколько заходов авиации союзников, два дня бомбардировок. Была, примерно, сотня тысяч погибших от этого. Все это — демонстрация Сталину мощи стратегической авиации союзников. Вот для чего это было нужно, помимо того, что американцы хотели уничтожить то, что достанется Советскому Союзу. Они демонстрировали Сталину, ещё не имея атомного оружия, превосходство своей авиации, хотели сделать Советский Союз более сговорчивым. Позже, чтобы продемонстрировать наличие атомного оружия, американцы сбросили две атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, убив сотни тысяч невинных японцев. В этой ситуации Советскому Союзу нужно было продемонстрировать мощь своих сухопутных войск, чтобы как-то уравновесить будущее неизбежное давление союзников.

Битва за Берлин продолжалась относительно недолго. Считается, что с 25 апреля по 2 мая. Чуть больше недели немецкие войска, окруженные советской армией, сопротивлялись. Были масштабные бои, город был сильно разрушен.

На самом деле, мы воевали с тогдашним Евросоюзом, только назывался он Третий рейх и его союзники. Это наглядно замечаешь, когда изучаешь национальность тех, кто сопротивлялся на улицах Берлина, кто до конца стоял в Рейхстаге и был там нашими солдатами уничтожен. Это эсесовские части, состоящие из латышей, эстонцев, французов, жителей Бельгии. Конечно, там были и немцы, но наличие всех этих людей показывает нам, что Советский Союз подвергся нападению объединенной Гитлером Европы. Мы победили нацизм, который расползся кровавой чумой по всей Европе.

Подвиг наших солдат был полностью обесценен Горбачевым, а вслед и Ельциным, которые вывели наши войска с территории Германии и этим сыграли огромную положительную роль в деле воссоединения двух Германий. Но что от этого России?

Давайте представим на минутку, что сегодня наши солдаты находились бы на территории Германии. Как вы думаете, была бы немецкая, а следом и европейская политика несколько иной в отношении России? Может наши европейские партнеры как-то по-иному бы относились к воссоединению России и Крыма, потому что они бы тоже очень хотели, чтобы ГДР воссоединилась с ФРГ. К сожалению, что сделано, то сделано. Для нас это большой исторический урок. Будем помнить наших героев. С праздником!