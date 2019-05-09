Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 09 мая 2019

Стремительное наступление: «Тигры» взяли штурмом оплот боевиков в зоне «Идлиб» (ВИДЕО)

Военкор «Русской Весны» Олег Блохин сопровождает сирийскую штурмовую бригаду Tiger Forces, которая наступает на террористов в зоне деэскалации «Идлиб». В ходе спецоперации освобождён городок Кафр-Набуда и ряд окрестных посёлков и высот на севере провинции Хама. На сегодняшний день наступление развивается очень динамично и результативно. Все запланированные населенные пункты взяты, попытки террористов вернуть их ликвидированы. «На сегодня бойцы САА закрепились на новых позициях, готовятся отбивать ночные атаки боевиков «Джебхат ан-Нусры»*. Пока что им удаётся сохранить набранный темп наступления, противопоставить которому противник ничего внятного так и не смог», – вечером сообщил военкор «Русской Весны» Олег Блохин. Также сообщается, что 9 мая армейцы предотвратили атаку террориста-смертника на начинённом взрывчаткой автомобиле, который пытался подорвать позиции САА в освобождённом городе Кафр-Набуда (или Кафер-Нбуда). Читайте также: Армия Сирии и ВКС нанесли мощный удар по зоне «Идлиб», оборона прорвана, освобождён ряд районов (ВИДЕО) *запрещенная в РФ террористическая организация

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Сирия: операция по возвращению БПЛА сирийской армии

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«Великие воины»: Испанский художник о российских военных в Сирии (ФОТО)

Испанский художник Аугусто Феррер-Далмау передал в дар Минобороны России картину «Алеппо. Помощь пришла». Передача полотна состоялась в Центральном музее Вооруженных Сил в среду, сообщает Минобороны России. Заместитель начальника Главного военно-политического управления генерал-майор Виктор Мисковец наградил художника медалью «За укрепление боевого содружества». Он отметил, что российско-испанским дипломатическим отношениям уже более 500 лет, и сегодняшняя церемония, которая проводится накануне празднования Дня Победы, войдет в историю и укрепит их. «Российский солдат всегда представлял для меня большой интерес. Поэтому, когда меня пригласили написать эту картину, я даже не раздумывал. С удовольствием могу отметить, что мои ожидания оправдались. Их мужество и стойкость еще раз подтверждают постулаты истории о том, что именно российские военные — великие солдаты», — сказал Аугусто Феррер-Далмау в ответ. Художник посетил Сирийскую Арабскую Республику в октябре 2018 года по приглашению Министра обороны России. В сопровождении российских военнослужащих Аугусто Феррер-Далмау занимался сбором материалов для будущих работ. Эта поездка и положила начало созданию серии произведений. Идея такого визита зародилась у живописца после посещения Студии военных художников имени Грекова в Москве. Тогда он упомянул, что хотел бы ближе узнать российских военных и написать сирийские сюжеты. После этого Минобороны России пригласило художника в Алеппо. Аугусто Феррер-Далмау — известный художник-баталист, член Королевской академии изящных искусств Святой Елизаветы Венгерской (Севилья, Испания). В 2017 году, в год столетия Русской революции, Аугусто Феррер-Далмау представил в посольстве России в Мадриде работу «Прощание», посвященную событиям Гражданской войны в России. Ранее Феррер-Далмау неоднократно работал над картинами в зонах военных действий и миротворческих операций, в том числе в Афганистане, на базе «голубых касок» в Ливане, а также в Мали. Читайте также: Кровавое 9 Мая в Мариуполе: как украинская власть устроила бойню в городе (ДОКУМЕНТ, ВИДЕО)

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Кафр-Набуда взят

К вечеру 8 мая боевики "Ан-Нусры" также начали подтверждать потерю Кафр-Набуда.Несмотря на сильные контратаки выбить САА из города не удалось. В качестве причины неудачи заявляются очень сильные авиаудары ВВС Сирии и ВКС РФ, которые сковавывали возможности боевиков подтягивать резервы к городу.Ввиду потери Кафр-Набуда и холма Таль-Отман, оперативный кризис в юго-западном Идлибе разрастается. Про-террористические источники к вечеру стали полны пессимизма и вещают про признаки коллапса обороны в юго-западном Идлибе, призывая Запад вмешаться.По заявлениям боевиков они понесли существенные потери в районе Аль-Хабита (поселок востоку от Кафр-Набуда) в результате массированных авиаударов. Боевики предполагают, что ВКС РФ и ВВС Сирии прокладывают дорогу к Хан-Шейхуну, что создает угрозу многотысячной группировке боевиков обороняющих Эль-Латаминский выступ. На завтра объявлена очередная мобилизация и контрнаступление, с целью остановить продвижение САА и сковать ударные части "Тигров" встречными боями у Кафр-Набуда (а если получится, вернуть город), чтобы не допустить их продвижения к Хан-Шейхуну через Аль-Хабит. К вечеру из Хан-Шейхуна и центрального Идлиба на угрожающий участок выдвинулись подкрепления, включая хорошо подготовленные подразделения боевиков с опытом уличных боев. С другой стороны, при сохранении интенсивности работы авиацией, контратаки боевиков очевидно будут сопряжены с большими потерями, особенно при передвижении в дневное время.Пропаганда "Ан-Нусры" параллельно раскручивает уже стандартную залипуху про "уничтожение больниц". Эту тему постепенно подхватывает западная пресса, подтверждая тесную связь террористов в Сирии и западных медиа. Стоит ожидать, что международное давление на Сирию и Россию в ближайшие дни будет усиливаться, прежде всего со стороны США. Также стоит отметить, что в сражение за защиту "идлибских больниц" вступил Джулиан Репке.Созвано экстренное заседание СБ ООН, где США и КО будут пытаться спасти "Ан-Нусру" от дальнейшего избиения.Турция занимает более сдержанную позицию, отведя часть своих наблюдателей с равнины Аль-Габ, что как бы намекает на то, что территория к западу от Кафр-Набуда также может стать целью наступления сирийской армии.Стоит отметить, что в Латакии САА также пытается продвинуться в районе Кобане, выдавливая боевиков с значимых высот. Наступление ведет 4-я танковая дивизия.Я бы не исключал, что РФ и Турция заключили негласное соглашение, в рамках которого Сирия при поддержке России займет некоторые территории северо-восточной Латакии, северной Хамы и возможно юго-западного Идлиба, откуда осуществляются систематические налеты БПЛА на авиабазу Хмеймим.Лавров уже заявил, что "гнездо террористов необходимо зачистить". Налеты на Хмеймим вполне могли стать железным доводом, после которого Эрдоган уже не мог блокировать начало наступления.Вряд ли речь идет о полной сдаче Турцией Идлиба, скорее речь идет об ограниченной операции, в рамках которой САА освободит еще несколько кусков сирийской территории и проредит "Ан-Нусру" и аффелированные с ней группировки. Ограниченное наступление на время снизит недовольство Дамаска, обезопасит Хмеймим, а также повысит возможности Турции в идлибских делах, хотя конечно уже сейчас Турции приходится сталкиваться с обвинениями исламистов в том, что она снова заключила сделку с Россией и разменяла боевиков в юго-западном Идлибе в рамках очередного договорняка. Так ли это – увидим по глубине продвижения сирийской армии в Идлибе и Северной Хаме.

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