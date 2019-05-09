С Днем Победы!
Отечественная война потому так и называется, что война ведется за спасение Родины, и воюют за неё всем миром.
Самая страшная война в истории нашего народа потому и зовется Великой Отечественной, что воевали мы с самым страшным врагом за всю нашу историю, который хотел не просто покорить, а физически истребить наш народ.
Борьба была сложнейшей. Великой. Но мы победили. Май 1945-го — то наилучшее доказательство жизнестойкости нашего народа и Русской цивилизации.
Только единство народа помогло СССР – России победить в самой страшной войне в истории человечества. Это урок нам на все грядущие времена. Ведь то, что сегодня называется независимостью, на самом деле является раздробленностью! Будь в 1941 году на месте единого Союза пятнадцать (или больше) «независимых» государств, то сегодня карта Европы, а скорее всего и мира, выглядела бы по-другому.
Не было бы ни России, ни Белоруссии, ни Украины. Ни Латвии, ни Эстонии. А был бы один «великий Третий Рейх».
Из всего вышесказанного напрашивается один простой вывод: пока мы не объединимся, угроза агрессии со стороны очередных «евроинтеграторов» остается для Русской Цивилизации чрезвычайно опасной.
Поэтому для нас 9 мая должно быть не только святым праздником Победы, но и ярким примером настоятельного, буквально, жизненно необходимого, объединения.
И тогда победа уж точно будет за нами.
Ведь, как сказал товарищ Сталин, — наше дело правое!
С Днём Победы!
Теперь мои статьи можно прочитать и на Яндекс.Дзен-канале.
Источник: https://nstarikov.ru/blog/103536