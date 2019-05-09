Главная » Вооруженные силы, События

С Днем Победы!

08:51. 9 мая 2019 Просмотров - 69 Нет комментариев Опубликовал:

Отечественная война потому так и называется, что война ведется за спасение Родины, и воюют за неё всем миром.

Самая страшная война в истории нашего народа потому и зовется Великой Отечественной, что воевали мы с самым страшным врагом за всю нашу историю, который хотел не просто покорить, а физически истребить наш народ.
Борьба была сложнейшей. Великой. Но мы победили. Май 1945-го — то наилучшее доказательство жизнестойкости нашего народа и Русской цивилизации.

Только единство народа помогло СССР – России победить в самой страшной войне в истории человечества. Это урок нам на все грядущие времена. Ведь то, что сегодня называется независимостью, на самом деле является раздробленностью! Будь в 1941 году на месте единого Союза пятнадцать (или больше) «независимых» государств, то сегодня карта Европы, а скорее всего и мира, выглядела бы по-другому.

Не было бы ни России, ни Белоруссии, ни Украины. Ни Латвии, ни Эстонии. А был бы один «великий Третий Рейх».

Из всего вышесказанного напрашивается один простой вывод: пока мы не объединимся, угроза агрессии со стороны очередных «евроинтеграторов» остается для Русской Цивилизации чрезвычайно опасной.

Поэтому для нас 9 мая должно быть не только святым праздником Победы, но и ярким примером настоятельного, буквально, жизненно необходимого, объединения.

И тогда победа уж точно будет за нами.

Ведь, как сказал товарищ Сталин, — наше дело правое!

С Днём Победы!

Теперь мои статьи можно прочитать и на Яндекс.Дзен-канале.

Источник: https://nstarikov.ru/blog/103536

Метки: блог

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
С Днем Победы!
... в 1941-ом. В нашу Победу никто не верил. Никто, кроме.... Но они верили и потому победили. Так давайте, и мы будем... в Великой Отечественной войне! С Днем Победы! Источник: nstarikov.ru
Шойгу поздравил с Днем Победы
Шойгу в поздравлении с Днем Победы отметил символизм этого праздника Министр ... с 72-й годовщиной Дня Победы отметил, что эта дата была... ценой своей жизни приближал великую Победу». Министр заявил о том, что...
С Днем Победы!
...народа помогло СССР – России победить в самой страшной войне в...быть не только святым праздником Победы, но и ярким примером ... необходимого, объединения. И тогда победа уж точно будет за нами... наше дело правое! С Днём Победы! Теперь мои статьи можно прочитать...
С Днем Победы, товарищи!
... авторами Википедии. Читаем: «Праздник победы над Японией (третье сентября) —...власти 3 сентября днем всенародного торжества — Праздником победы над Японией. ... — официального признания днем всенародного торжества — праздником победы над Японией. Уважаемый...
Жители Дальнего Востока просят восстановить День Победы над Японией
...9 мая был объявлен праздничным — «Днем победы над Японией». С тех пор... области стал памятным днем. При этом день победы над Японией ежегодно...сентября — официального признания днем всенародного торжества — праздником победы над Японией. Уважаемый Владимир...
С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
...чистыми помыслами Добра, ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ ПОБЕДЫ! Из всей Летописи Великой России...насилия извне, принося несоизмеримые жертвы. Победа в Великой Отечественной Войне, – это... Плане, Всех ВАС с ДНЕМ ПОБЕДЫ! БезСмертна ПАМЯТЬ ПОБЕДЫ, ибо БезСмертны все Душевные...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)