Пост Победы!

“Когда приходит горе, люди плачут.

Когда оно уходит, люди радуются”.

22 июня 1941 года к нам пришло неизмеримое горе. Поэтому сейчас это День памяти и скорби.

А 9 Мая 1945 года горе не просто ушло, оно сгинуло. Сгинуло вместе с причиной, его породившей, отправленное в небытие руками и оружием предков. И мы радуемся. Славим наших предков. И устраиваем Парад Победы.

Потому что парады устраивают победители.

И, когда в последние дни я слышу порой в адрес Дня Победы и Парада Победы гнусненькое шипение, мол, “победобесие” и лицемерные стенания, дескать, в этот день надо горевать и испытывать чувство стыда и скорби, словно мы побежденные, то понимаю, что это всего лишь воплощение трусливой злобы мелкой, тупой и подлой швали, пытающейся обгадить и ненавидящей мою страну и нашу Победу, чей предел мечтаний – лизать блестящий сапог полицая и восторгаться вкусом забугорной ваксы.

С Днем Победы!

Komitet GosBez

Источник: http://voicesevas.ru/news/44488-post-pobedy.html