Пост Победы!
“Когда приходит горе, люди плачут.
Когда оно уходит, люди радуются”.
22 июня 1941 года к нам пришло неизмеримое горе. Поэтому сейчас это День памяти и скорби.
А 9 Мая 1945 года горе не просто ушло, оно сгинуло. Сгинуло вместе с причиной, его породившей, отправленное в небытие руками и оружием предков. И мы радуемся. Славим наших предков. И устраиваем Парад Победы.
Потому что парады устраивают победители.
И, когда в последние дни я слышу порой в адрес Дня Победы и Парада Победы гнусненькое шипение, мол, “победобесие” и лицемерные стенания, дескать, в этот день надо горевать и испытывать чувство стыда и скорби, словно мы побежденные, то понимаю, что это всего лишь воплощение трусливой злобы мелкой, тупой и подлой швали, пытающейся обгадить и ненавидящей мою страну и нашу Победу, чей предел мечтаний – лизать блестящий сапог полицая и восторгаться вкусом забугорной ваксы.
С Днем Победы!