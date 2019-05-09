Попытки обелить Гитлера сравнением со Сталиным предложили карать рублем

Писатель Елена Чижова опубликовала статью, в которой утверждает, что Сталин наравне с Гитлером несет ответственность за гибель людей в ходе блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. По мнению писателя Николая Старикова, подобные заявления являются попыткой обелить Гитлера и пропагандой, которую надо карать рублем.

По мнению Чижовой, ненависть Сталина к Ленинграду способствовала планам Гитлера по уничтожению города. «Два монстра-диктатора сыграли эту трагическую фугу в четыре руки», - пишет Чижова в статье для швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung.

По мнению автора, Сталин ненавидел Ленинград из-за способности к независимому мышлению его жителей. Генералиссимус якобы хотел «вырвать это самосознание с корнем» для укрепления своей власти, утверждает она.

Писатель и публицист Николай Стариков считает, что подобные высказывания являются злонамеренной пропагандой. Важно помнить, что Гитлер дал приказ не входить в Ленинград, а удушить его блокадой, возвращая тех, кто выйдет за ее кольцо, назад, на верную смерть.

«Что касается Сталина, то называть его виновником блокады - это примерно так же, как сегодня называть Россию виновницей войны в Сирии, выдавая следствие за причины», — считает Стариков.

По словам Старикова, общество уже научилось бороться с подобными заявлениями, о чем говорит резкое падение популярности певца Макаревича после его русофобских заявлений о Крыме.

«Давайте голосовать в полном смысле рублем», — призвал писатель. По мнению Старикова, те, кто высказывает подобные мнения, должны почувствовать отношение к этому своих сограждан. «Такие люди должны быть для нас просто нерукопожатными, в том числе непокупателепожатными и непосещателепожатными», - подчеркнул Николай Стариков в разговоре с ФАН.