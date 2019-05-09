Парад Победы 1945 года
19:13. 9 мая 2019 Просмотров - 152 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Парад Победы в Москве. 24 июня 1945 года
Источник: http://nashaplaneta.su/news/parad_pobedy_1945_goda/2019-05-09-68746
Парад Победы в Москве. 24 июня 1945 года
Источник: http://nashaplaneta.su/news/parad_pobedy_1945_goda/2019-05-09-68746
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Похвальнее то, что совершается не напоказ и не при всех — не потому, что от людей надо прятаться (всякое хорошее дело стремится к свету!), а потому, что сознание сознание собственной добродетели дороже любого скопища зрителей.