Ленин против Itpedia. Борис Морозов – По-живому
Разговор с Борисом Морозовым, учеником 7-го класса, блогером.
Канал Бориса:
https://www.youtube.com/channel/UCIy_…
Содержание беседы:
01:24 Знакомство
04:12 Взгляд школьников на историю СССР
07:09 Какие блогеры пользуются авторитетом у школьников?
09:52 О родителях и воспитании
13:21 Про книжные предпочтения и Солженицына в школьной программе
19:17 Источники знаний для блогов
21:18 Кого из блогеров смотрит Борис?
23:25 Про либертарианство
25:55 Про разносторонние интересы
29:06 О Ленине
34:53 О Сталине
40:08 Про школу и ЕГЭ
47:18 Про деньги и цели в жизни
50:55 О будущем блога
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