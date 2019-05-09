Ленин против Itpedia. Борис Морозов – По-живому

Разговор с Борисом Морозовым, учеником 7-го класса, блогером.



Канал Бориса:

https://www.youtube.com/channel/UCIy_…



Содержание беседы:

01:24 Знакомство

04:12 Взгляд школьников на историю СССР

07:09 Какие блогеры пользуются авторитетом у школьников?

09:52 О родителях и воспитании

13:21 Про книжные предпочтения и Солженицына в школьной программе

19:17 Источники знаний для блогов

21:18 Кого из блогеров смотрит Борис?

23:25 Про либертарианство

25:55 Про разносторонние интересы

29:06 О Ленине

34:53 О Сталине

40:08 Про школу и ЕГЭ

47:18 Про деньги и цели в жизни

50:55 О будущем блога





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#поживому #КонстантинСемин

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YBvH3Os84-A