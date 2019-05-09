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Ленин против Itpedia. Борис Морозов – По-живому

21:07. 9 мая 2019 Просмотров - 153 Нет комментариев Опубликовал:

Разговор с Борисом Морозовым, учеником 7-го класса, блогером.

Канал Бориса:
https://www.youtube.com/channel/UCIy_…

Содержание беседы:
01:24 Знакомство
04:12 Взгляд школьников на историю СССР
07:09 Какие блогеры пользуются авторитетом у школьников?
09:52 О родителях и воспитании
13:21 Про книжные предпочтения и Солженицына в школьной программе
19:17 Источники знаний для блогов
21:18 Кого из блогеров смотрит Борис?
23:25 Про либертарианство
25:55 Про разносторонние интересы
29:06 О Ленине
34:53 О Сталине
40:08 Про школу и ЕГЭ
47:18 Про деньги и цели в жизни
50:55 О будущем блога


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#поживому #КонстантинСемин

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YBvH3Os84-A

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