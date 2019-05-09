Главная » История, Мировоззрение

И.В. Сталин о победе над Германией

08:50. 9 мая 2019 Просмотров - 124 Нет комментариев Опубликовал:
Товарищи, разрешите мне поднять еще один, последний тост.

Я хотел бы поднять тост за здоровье нашего советского народа, и прежде всего русского народа.

Я пью прежде всего за здоровье русского народа потому, что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза.

Я поднимаю тост за здоровье русского народа потому, что он заслужил в этой войне общее признание как руководящей силы Советского Союза среди всех народов нашей страны.

Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только потому, что он руководящий народ, но и потому, что у него имеется ясный ум, стойкий характер и терпение.

У нашего правительства было немало ошибок, были у нас моменты отчаянного положения в 1941-1942 годах, когда наша армия отступала, покидала родные нам села и города Украины, Белоруссии, Молдавии, Ленинградской области, Прибалтики, Карело-Финской республики, покидала, потому что не было другого выхода.

Иной народ мог бы сказать правительству: вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой.

Но русский народ не пошел на это, ибо он верил в правильность политики своего правительства, и пошел на жертвы, чтобы обеспечить разгром Германии. И это доверие русского народа Советскому правительству оказалось той решающей силой, которая обеспечила историческую победу над врагом человечества – над фашизмом.

Спасибо ему, русскому народу, за это доверие!

За здоровье русского народа!


***


.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4450786.html

Метки: война, история, народ, нация, правительство, русский, советский, сталин, фашизм

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Речь И.В.Сталина к Победе над гитлеровской Германией 9 мая 1945 года
...! Наступил великий день Победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени ...окончательного разгрома Германии, день великой Победы нашего народа над Германским империализмом....и свою независимость окончилась победой над немецкими захватчиками и ......
Японский план «примирения» СССР с Германией
... японское руководство учитывало, что после победы над Германией, а может быть, и до... поражение Японии после разгрома Германии. Характеризуя занятую Сталиным позицию по дальневосточному вопросу...
Отмена Сталиным праздника Победы не более чем предательский миф
...». В таком виде концепция «Сталин отменил День Победы» популяризировалась в антисоветской блогосфере... вас с третьей годовщиной победы... В ознаменование праздника победы над Германией приказываю: сегодня, 9...
9 мая 1945 года. Речь Сталина.
.... Сталина о победе над Германией. Товарищи! Соотечественники и соотечественницы! Наступил великий день Победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная... Отечественной войны. В ознаменование полной победы над Германией сегодня, 9 мая, в День...
День победы над Японией
... только дата военного разгрома Германии.  О победе на Дальнем Востоке говорят...полиси», озаглавленной «Победу над Японией одержала не бомба, а Сталин» разделяет Уорд ...войну сокрушивших мощнейшую военную машину Германии Вооруженных сил СССР, противостоять ...
С Днем Победы, товарищи!
...нибудь сопоставимыми торжествами с Днём победы над Германией. Китайское население приветствует советских ... Зюганов. * * * Обращение И.В. Сталина к народу 2 сентября 1945...победы над Японией. Об этом со всей определенностью заявил Генералиссимус И. В. Сталин...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)