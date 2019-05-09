Фильм, выпущенный к 40-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне

Надо уметь переносить то, чего нельзя избежать. Наша жизнь, подобно мировой гармонии, слагается из вещей противоположных, из разнообразных музыкальных тонов, сладостных и грубых, высоких и низких, мягких и суровых. Что смог бы создать музыкант, предпочитающий лишь одни тона и отвергающий другие?

— Мишель Монтень