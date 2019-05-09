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Дудю про Колыму заголовок

21:24. 9 мая 2019 Просмотров - 165 2 коммент. Опубликовал:
РАЗДЕЛ – 9 МАЯ ДЕНЬ ПОБЕДЫ – ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ !!!
В 1943 ГОДУ МУЖ И ЖЕНА БОЙКО ОТПРАВИЛИ СТАЛИНУ ТЕЛЕГРАММУ И ПЕРЕВОД НА АСТРОНОМИЧЕСКУЮ СУММУ 50 ТЫС. РУБ. С ПРОСЬБОЙ ПОСТРОИТЬ НА ЭТИ ДЕНЬГИ ТАНК И РАЗРЕШИТЬ ИМ ПОПАСТЬ НА ФРОНТ БИТЬ ВРАГА… СТАЛИН ОТВЕТИЛ: "ВАШЕ ЖЕЛАНИЕ БУДЕТ ИСПОЛНЕНО"


Вспомним настоящих советских героев. Вполне мирных людей Сашеньку Бойко и ее мужа. Людей, свои заработанные тяжелым трудом "длинные северные рубли" собравших до копейки. И потративших на покупку танка.

Вместе прошедших на этом танке войну. Под гордой белой надписью на башне "Колыма". Знаменитый был танковый экипаж!
В 1943 году супруги Бойко отправили в ЦК партии телеграмму. К телеграмме прилагался перевод на астрономическую сумму в пятьдесят тысяч рублей. Всё, что просили муж и жена, – построить на эти деньги танк и разрешить им попасть на фронт бить врага.


Ответил им лично товарищ Сталин. Ответная телеграмма сохранилась, в ней вождь благодарит супругов от имени партии и добавляет "желание Ваше будет исполнено!"

Вскоре супруги получили вызов на танковые курсы. Там их уже дожидался тяжелый и могучий танк ИС-2.
Имя танку супруги дали в честь своей малой дальневосточной родины – "Колыма". Курсы были сокращенные, да и звания получили самые народные – младшие техники-лейтенанты.

Уже через несколько дней, в боях у деревни Малиновка, танк Бойко таранил немецкую «пантеру». Ранения, контузия… Но начинает расти и их боевой счет, счет уничтоженных танков и орудий противника.

Открыт счет и первым наградам: в августе 1944 г. Александра Леонтьевна получила орден Отечественной войны I степени, Иван Фёдорович – орден Красного Знамени.

По воспоминаниям Маршала Советского Союза А. И. Ерёменко, танкисты обошли Даугавпилс, перерезали шоссе и железную дорогу, ведущие на Ригу, и создали условия для штурма города.

В ночь на 27 июля советские части внезапным броском вышли на ближайшие подступы к окраинам города. Утром немецкие части попытались контратаковать, но были встречены огнём из засад.

В одной из таких засад находился танк супругов Бойко, который своим огнём вывел из строя самоходное орудие противника. 6 августа 1944 года в сводке Совинформбюро сообщалось: «Экипаж танка, где командиром младший техник-лейтенант Александра Бойко и водителем младший техник-лейтенант Иван Бойко, за две недели уничтожил пять танков и два орудия противника.».

В одном из боёв экипаж был ранен. В сентябре командир танка была направлена в Москву, где выступила на IV антифашистском митинге. Тогда ее портрет появился на обложке журнала «Огонек»…

Так вдвоём и дошли на личном танке до Победы. Муж и жена были несколько раз ранены, но в госпиталях не прохлаждались. Старались поскорее выбраться обратно на фронт.

Бои в Прибалтике, Польше, Чехословакии – таковы вехи фронтового пути супругов Бойко, семейного экипажа боевой машины. Праздник Победы они встретили в Праге.

На счету героического семейного экипажа почти двадцать фашистских танков и пушек. После Победы супруги Бойко в армии не остались, отправились домой, на ту самую "ужасную" Колыму "с которой нет возврата". А прославленный танк стал на пьедестал. Чтобы помнили, чтобы никакой враг не посмел повторить с нашей страной те страшные времена.

Прославленные, но уже бывшие танкисты вернулись в родной Магадан. Иван Фёдорович 7 лет проработал здесь заместителем начальника четвертой автобазы, а Александра Леонтьевна – директором хлебозавода. Дважды, в 1947 и 1953 гг., она избиралась депутатом Магаданского городского Совета депутатов трудящихся.

Помнит о них и город, навсегда вписавший имена Александры Леонтьевны и Ивана Фёдоровича Бойко в славную когорту почётных граждан Магадана.


Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8769358.html

Метки: вов, победа, сталин

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