Доцент МПГУ Ю.А.Никифоров на канале “Спас”. “До самой сути. Что такое “Бессмертный полк”?”

Открытое обращение к Главе России Уважаемый Владимир Владимирович Путин. От Вас, от Главы России, зависит судьба нашего Отечества и всей Земли. Учёный Совет "ВсеЯСветная Грамота" обращается к Вам от Закрытой Школы Учителей Великого Посвящения. Планета ...
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