В Венесуэле по делу о государственном перевороте 30 апреля арестован вице-спикер парламента Сомбрано. Кроме него задержано несколько "демократических активистов",55 военных, которые были причастны к перевороту уволены из армии, включая тех, кто спрятался с посольстве Бразилии.Против 10 депутатов парламента возбуждены уголовные дела за измену, заговор и организацию массовых беспорядков приведших к человеческим жертвам. Один из депутатов прячется от полиции в посольстве Италии. Бежавший из под домашнего ареста Леопольдо Лопес прячется в посольстве Испании.США потребовали немедленно освободить Сомбрано, угрожая тягчайшими последствиями для Мадуро и его окружения.Руководство чавистов в свою очередь вполне ясно заявило, что оппозиция должна прекратить попытки свержения власти и организации иностранной интервенции в страну, иначе она окажется в тюрьме. Один из руководителей партии отметился заявлением "Длинная рука правосудия вас настигнет".Трамп с сенаторами Рубио и Скоттом обсуждает ситуацию в Венесуэле.Как сообщает американская пресса, Трамп очень недоволен венесуэльской авантюрой, куда его втянули Болтон и ко, обещая быстрое решение проблемы Мадуро, поставив его в неприятную вилку между признанием провала американской политики в Венесуэле и военной интервенцией.По сути, Мадуро оказался крепким орешком, хотя в январе Трампу рассказывали про то, что поддержка Мадуро в Венесуэле нулевая. Некоторые обозреватели питают надежды, что венесуэльская история подорвет позиции Болтона и Трамп подберет более вменяемого советника по национальной безопасности, но я бы не стал преуменьшать зависимость Трампа от неоконов и "чайной партии". В любом случае, Трампу надо как-то объяснять, почему "легкий план по свержению режима в Венесуэле" буксует. Нужны винованые, и не только за рубежом, где все валят на Россию, Кубу или Иран с Хезбаллой.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4975778.html