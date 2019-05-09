Берлинская операция стала советской атомной бомбой
14:43. 9 мая 2019 Просмотров - 154 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Известный военный историк Алексей Исаев об уникальности Берлинской операции. Почему стратегия Георгия Жукова была единственно верной. Почему Берлин не стал немецким Сталинградом. Какие мифы существуют о немецком военном искусстве. Как Берлинская операция сыграла определяющую роль в послевоенном устройстве мира.
Ведущий Игорь Шишкин.
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8767590.html