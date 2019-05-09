Берлинская операция стала советской атомной бомбой

Известный военный историк Алексей Исаев об уникальности Берлинской операции. Почему стратегия Георгия Жукова была единственно верной. Почему Берлин не стал немецким Сталинградом. Какие мифы существуют о немецком военном искусстве. Как Берлинская операция сыграла определяющую роль в послевоенном устройстве мира.Ведущий Игорь Шишкин.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8767590.html