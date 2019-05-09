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9 мая. Победа. Сталин. Валерий Пякин

12:32. 9 мая 2019 Просмотров - 126 Один комментарий Опубликовал:

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Поздравление подписчиков канала «Концептуал» с Днём Победы от Президента Фонда Концептуальных Технологий Валерия Пякина.

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Концептуал ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/9-maya-pobeda-stalin-valeriy-pyakin

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 1283 845
    Valeriy Bondarik 9 мая 2019 в 14:21

    …З Д Р А В С Т В У Й Т Е…

    Согласен со сказанным!
    “““““““““““
    1.Победа СССР = Сталин + Советский народ!
    2.Советский Союз и народ Победили Благодаря Сталину!
    3.Благодаря СССР и Сталину – Существует НЫНЕшний Мир!
    ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` “`
    _НЫНЕшний в Москве Т.Н.”парад” в “честь Победы” БЕЗ
    Того Красного Знамени Победы И…Портрета Товарища
    Сталина,это НЕ Парад А…Постановочная,Пропагандистская
    Показуха – никакого отношения НЕ имеющая к…Памяти Победы![П-П-П]
    ““““
    ОТСУТСЕВИЕ на НЫНЕшнем “шествии” Красного Знамени Победы
    (НЕ то,СТО…пытались преподнести)и Портрета Товарища Сталина -
    лишь Подтвердило,что НЫНЕ в РУКОВОДСТВЕ нынешней России -
    находятся ОТРИЦАТЕЛИ Главных Символов Победы Нашего СССР!
    ““““““““““`
    _НИКТО НЕ приехал на ЭТОТ – т.н.”парад” к НЫНЕшнИМ…
    Показателем РАЗНОГО железа – СТРЕМЯТСЯ убедить в…
    “наличии-преемственности” – чего НЕТ и в помине!
    _ВСЯ страна “СИДИТ” на…Презрения(к “власти”)”МИНЕ”…
    От ПОКАЗНОГО ЛЖЕ-”патриотизма” – ВСЕХ(в РФ)ТОШНИТ!
    ВСЁ ПОКАЗНОЕ – Отрицаловкой=ПРИТ,ВОРством “ФОНИТ”…
    “единство” НЫНЕшней “власти=МАСТИ” в РФ – В КУСТах ЛЕЖИТ!
    ““““`
    —>При Нашем СССР – были Парады в Честь Победы!
    а в “ра$$ейские” времена – Плачут глядя НА “это” Деды…
    Благодаря НЫНЕшнИМ…Россия ПОГОСТАМИ заполняется!
    Россия,БЛАГОДАРЯ “ИМ”…Тотально Разруша[разграбля]ется!
    ` ` ` ` ` “ ` ` ` `
    _ПОРА в Россию – Сталина Возвращать!
    ПОРА в России – НЫНЕшнИХ…правящИХ…Менять!
    И…Смысл Реальных парадов – в Россию Возвращать!
    * Ныне – НЕЧЕМ гордиться…Однако Хватит и рыдать!!!
    Нужно Реальные Меры,для…Освобождения РФ от чужИХ…Принимать!
    - – - – -
    Ничего ни к кому личного,так -
    мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО… Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    Эдмонтон. Канада. 09-5-19.

    P.S. С Праздником Вас,с Днём Победы Советского народа!!!

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