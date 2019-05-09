9 мая. Победа. Сталин. Валерий Пякин

Хорошие манеры без искренности подобны красивой мёртвой женщине. Прямолинейность без учтивости подобна ножу хирурга, она эффективна, но неприятна. Прямота в сочетании с вежливостью полезна и восхитительна.

— Шри Юктешвар Гири