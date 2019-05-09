9 мая. Победа. Сталин. Валерий Пякин
12:32. 9 мая 2019 Просмотров - 126 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
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Поздравление подписчиков канала «Концептуал» с Днём Победы от Президента Фонда Концептуальных Технологий Валерия Пякина.
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Концептуал ТВ
Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/9-maya-pobeda-stalin-valeriy-pyakin
…З Д Р А В С Т В У Й Т Е…
Согласен со сказанным!
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1.Победа СССР = Сталин + Советский народ!
2.Советский Союз и народ Победили Благодаря Сталину!
3.Благодаря СССР и Сталину – Существует НЫНЕшний Мир!
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_НЫНЕшний в Москве Т.Н.”парад” в “честь Победы” БЕЗ
Того Красного Знамени Победы И…Портрета Товарища
Сталина,это НЕ Парад А…Постановочная,Пропагандистская
Показуха – никакого отношения НЕ имеющая к…Памяти Победы![П-П-П]
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ОТСУТСЕВИЕ на НЫНЕшнем “шествии” Красного Знамени Победы
(НЕ то,СТО…пытались преподнести)и Портрета Товарища Сталина -
лишь Подтвердило,что НЫНЕ в РУКОВОДСТВЕ нынешней России -
находятся ОТРИЦАТЕЛИ Главных Символов Победы Нашего СССР!
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_НИКТО НЕ приехал на ЭТОТ – т.н.”парад” к НЫНЕшнИМ…
Показателем РАЗНОГО железа – СТРЕМЯТСЯ убедить в…
“наличии-преемственности” – чего НЕТ и в помине!
_ВСЯ страна “СИДИТ” на…Презрения(к “власти”)”МИНЕ”…
От ПОКАЗНОГО ЛЖЕ-”патриотизма” – ВСЕХ(в РФ)ТОШНИТ!
ВСЁ ПОКАЗНОЕ – Отрицаловкой=ПРИТ,ВОРством “ФОНИТ”…
“единство” НЫНЕшней “власти=МАСТИ” в РФ – В КУСТах ЛЕЖИТ!
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—>При Нашем СССР – были Парады в Честь Победы!
а в “ра$$ейские” времена – Плачут глядя НА “это” Деды…
Благодаря НЫНЕшнИМ…Россия ПОГОСТАМИ заполняется!
Россия,БЛАГОДАРЯ “ИМ”…Тотально Разруша[разграбля]ется!
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_ПОРА в Россию – Сталина Возвращать!
ПОРА в России – НЫНЕшнИХ…правящИХ…Менять!
И…Смысл Реальных парадов – в Россию Возвращать!
* Ныне – НЕЧЕМ гордиться…Однако Хватит и рыдать!!!
Нужно Реальные Меры,для…Освобождения РФ от чужИХ…Принимать!
- – - – -
Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО… Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 09-5-19.
P.S. С Праздником Вас,с Днём Победы Советского народа!!!