1945. Лица победителей

Победоносные советские солдаты в БерлинеСоветские солдаты берут в плен генерала немецкого вермахта во время захвата БерлинаПомощник командира стрелкового взвода Иван Степанович Коротков, который был одним из первых красноармейцев, вступивших в БерлинНина Лобовская, командир женской роты снайперов, участвовавшая в Берлинской наступательной операции в Берлине, в день победы 9 маяПервые два советских солдата ворвавшиеся в Рейхстаг вечером 30 апреля. Берлин, 1 маяМладший сержант РККА Мелитон Варламович Кантария вместе с сержантом Михаилом Алексеевичем Егоровым поднявший над Рейхстагом красное знамяСолдаты на танке Иосиф Сталин у Бранденбургских воротСоветские танкисты празднуют победу над Германией. 9 маяПарад Красной Армии на разрушенной улице в БерлинеСоветские солдаты празднуют падение БерлинаСолдаты Красной Армии на улицах БерлинаСолдаты позируют для групповой фотографии перед РейхстагомСолдаты празднуют победуСолдаты беседуют возле танка, который остановился у Бранденбургских воротТост за победу над нацистской Германией в БерлинеСоветские солдаты в трамвае

Источник: https://humus.livejournal.com/6612966.html