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1945. Лица победителей

06:56. 9 мая 2019 Просмотров - 186 Нет комментариев Опубликовал:



Победоносные советские солдаты в Берлине


Советские солдаты берут в плен генерала немецкого вермахта во время захвата Берлина


Помощник командира стрелкового взвода Иван Степанович Коротков, который был одним из первых красноармейцев, вступивших в Берлин


Нина Лобовская, командир женской роты снайперов, участвовавшая в Берлинской наступательной операции в Берлине, в день победы 9 мая


Первые два советских солдата ворвавшиеся в Рейхстаг вечером 30 апреля. Берлин, 1 мая


Младший сержант РККА Мелитон Варламович Кантария вместе с сержантом Михаилом Алексеевичем Егоровым поднявший над Рейхстагом красное знамя


Солдаты на танке Иосиф Сталин у Бранденбургских ворот


Советские танкисты празднуют победу над Германией. 9 мая


Парад Красной Армии на разрушенной улице в Берлине


Советские солдаты празднуют падение Берлина


Солдаты Красной Армии на улицах Берлина


Солдаты позируют для групповой фотографии перед Рейхстагом


Солдаты празднуют победу


Солдаты беседуют возле танка, который остановился у Бранденбургских ворот


Тост за победу над нацистской Германией в Берлине


Советские солдаты в трамвае

Источник: https://humus.livejournal.com/6612966.html

Метки: война, Германия, история, Россия, фото

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