1945. Лица победителей
06:56. 9 мая 2019 Просмотров - 186 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Победоносные советские солдаты в Берлине
Советские солдаты берут в плен генерала немецкого вермахта во время захвата Берлина
Помощник командира стрелкового взвода Иван Степанович Коротков, который был одним из первых красноармейцев, вступивших в Берлин
Нина Лобовская, командир женской роты снайперов, участвовавшая в Берлинской наступательной операции в Берлине, в день победы 9 мая
Первые два советских солдата ворвавшиеся в Рейхстаг вечером 30 апреля. Берлин, 1 мая
Младший сержант РККА Мелитон Варламович Кантария вместе с сержантом Михаилом Алексеевичем Егоровым поднявший над Рейхстагом красное знамя
Солдаты на танке Иосиф Сталин у Бранденбургских ворот
Советские танкисты празднуют победу над Германией. 9 мая
Парад Красной Армии на разрушенной улице в Берлине
Советские солдаты празднуют падение Берлина
Солдаты Красной Армии на улицах Берлина
Солдаты позируют для групповой фотографии перед Рейхстагом
Солдаты празднуют победу
Солдаты беседуют возле танка, который остановился у Бранденбургских ворот
Тост за победу над нацистской Германией в Берлине
Советские солдаты в трамвае