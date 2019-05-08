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Высокие технологии Древних Славян. Виктор Максименков. Часть 2

07:41. 8 мая 2019 Просмотров - 75 Нет комментариев Опубликовал:

Древние технологии видео

Автор-сказитель – Виктор Максименков
Часть 1 –

В эфире мы постараемся понять настоящий технический уровень Славянских цивилизаций, еще недавнего прошлого. Так, мы рассмотрим роботов с ИИ которые существовали еще во времена Ивана Грозного и Петра 1, типы Летательных аппаратов, которые могли путешествовать не только в космосе, но и в параллельные миры.
Все эти технологии намного опережают даже наше время, и показывают реальный уровень знаний, и технических возможностей Славянских цивилизаций, которые жили в недавнем прошлом на нашей земле.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HvZkjt0jZWM

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