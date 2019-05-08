Высокие технологии Древних Славян. Виктор Максименков. Часть 1
Древние технологии видео
Автор-сказитель – Виктор Максименков
Часть 2 – https://youtu.be/HvZkjt0jZWM
В эфире мы постараемся понять настоящий технический уровень Славянских цивилизаций, еще недавнего прошлого. Так, мы рассмотрим роботов с ИИ которые существовали еще во времена Ивана Грозного и Петра 1, типы Летательных аппаратов, которые могли путешествовать не только в космосе, но и в параллельные миры.
Все эти технологии намного опережают даже наше время, и показывают реальный уровень знаний, и технических возможностей Славянских цивилизаций, которые жили в недавнем прошлом на нашей земле.
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