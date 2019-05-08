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«Вам тут не место». Как Советский Союз пытался вступить в НАТО

19:27. 8 мая 2019 Просмотров - 92 Один комментарий Опубликовал:
Источник: РИА Новости @ Николай Протопопов
До 1991 года главным потенциальным противником Североатлантического альянса, недавно отметившего 70-летие, была Организация Варшавского договора во главе с СССР. Впрочем, был момент, когда оппоненты могли объединиться: ровно 65 лет назад, 7 мая 1954-го, Москва официально предложила принять Советский Союз в НАТО. Однако эту инициативу отвергли. О том, зачем советское правительство пошло на столь беспрецедентный шаг, — в материале РИА Новости.

Попытка примириться

Организация Североатлантического договора, основанная в апреле 1949-го 12 странами, создавалась как средство коллективной самообороны против возможного агрессора, в первую очередь СССР. Советское руководство пыталось противодействовать расширению альянса. Так, используя экономические и дипломатические методы, Москве удалось уговорить не вступать в НАТО Швецию, Норвегию и Финляндию.
В Советском Союзе НАТО считали не оборонительным союзом, а агрессивным. СССР был единственной страной антигитлеровской коалиции вне НАТО. Москва настаивала на том, что блок может стать оборонительным, только приняв в свои ряды Советский Союз. В марте 1954-го из Кремля отправили официальную заявку на вступление в альянс.
 
«В этом случае Организация Североатлантического договора перестала бы быть закрытым военным объединением государств, — говорилось в документе. — Она была бы открыта для других европейских стран, что вместе с созданием эффективной системы коллективной безопасности в Европе стало бы важным подспорьем для укрепления всеобщего мира. Советское правительство полагает, что решение возникающих в этой связи вопросов может быть достигнуто к удовлетворению всех заинтересованных стран и поможет в установлении более прочного мира и высокой безопасности для всех народов».
Церемония подписания Североатлантического договора в Вашингтоне. 4 апреля 1949
© AP Photo
Церемония подписания Североатлантического договора в Вашингтоне. 4 апреля 1949
Через полтора месяца, 7 мая 1954-го, был опубликован официальный отказ со следующей формулировкой: «Участники организации объединили средства обороны, чтобы коллективно гарантировать безопасность, которую они не могли обеспечить индивидуально перед лицом военного превосходства Советского Союза, достигнутого им в Европе начиная с 1945 года, и направленной на Запад экспансии политической, экономической и военной систем, подчиненных его единоличному контролю. Организация Североатлантического договора носит исключительно оборонительный характер».
Подчеркивалось, что страны НАТО обмениваются информацией свободно и в полной мере, а все решения принимаются единогласно. Советский Союз в качестве участника альянса смог бы наложить вето на любое решение, что ставило бы под угрозу совместную систему обороны.
 
Министр иностранных дел Франции Робер Шуман подписывает Североатлантический договор в Вашингтоне. 4 апреля 1949
© AFP 2019
Министр иностранных дел Франции Робер Шуман подписывает Североатлантический договор в Вашингтоне. 4 апреля 1949

Дипломатический ход

По словам главреда журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова, советское руководство прекрасно понимало, что заявку отклонят. «Скорее, это был пропагандистский ход: мы добрую волю проявили, а вы её отвергли, — пояснил эксперт РИА Новости. — Вообще, трудно представить, что кто-либо из советских руководителей всерьез рассматривал вступление СССР в НАТО, которая строилась на строго определенных принципах. Однако Москва хотела показать, что не СССР выступает за раскол мира, что мы готовы объединиться, хотя в 1954-м все было уже ясно — это разгар холодной войны, окончание Корейской войны».
Военный историк Евгений Норин придерживается схожего мнения. «Насколько могу судить, всерьез вступать в НАТО никто не собирался, — прокомментировал он РИА Новости. — Идея состояла в том, чтобы поставить в затруднительное положение организаторов Североатлантического блока, подчеркивающих его якобы оборонительный характер и то, что он будто бы не направлен против СССР и стран народной демократии».
 
В маловероятном случае одобрения заявки, добавил эксперт, Советский Союз вступил бы в сильнейший военный блок мира и получил бы возможность влиять на него изнутри.
«В НАТО тоже отлично понимали, что советское предложение — это, как сейчас говорят, „троллинг“, — отмечает Норин. — И ответили даже не жестко, а грубо: „Нереальная природа предложения не заслуживает обсуждения“. Учитывая нормы дипломатического языка, это почти на уровне площадной брани. Такие инициативы Советского Союза были направлены прежде всего на то, чтобы заставить лидеров западного мира оправдываться».
Подписание Варшавского договора в 1955 году
© РИА Новости / РИА Новости
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Подписание Варшавского договора в 1955 году

Повод всегда найдется

Так или иначе, сегодня НАТО — одна из самых влиятельных силовых международных структур в мире. И хотя СССР давно нет, а организация Варшавского договора распущена, альянс продолжает расширяться. Сейчас в НАТО 29 стран, на очереди — Северная Македония. Надеются рано или поздно примкнуть к Североатлантическому блоку Украина и Грузия. Причем больше всего организация пополнилась уже после холодной войны: с 1999 по 2017 год в альянс приняли 13 государств.
Полицейские казармы в Приштине утром после бомбардировки НАТО. 29 марта 1999
© AP Photo
Полицейские казармы в Приштине утром после бомбардировки НАТО. 29 марта 1999
Необходимость НАТО в постсоветскую эпоху объясняли задачей обретения демократии и стабильности в Центральной и Восточной Европе. В 1999-м это обернулось бомбардировками Югославии. Военная операция, в которой пострадало и мирное население, продолжалась 78 дней. Тысячи жертв, разрушенная инфраструктура — Югославия перестала существовать как государство.
Кто следующий, покажет время. А пока НАТО вплотную приблизилась к западным границам России. Удобные для развертывания войск плацдармы созданы в Прибалтике, в Польше сосредоточена мощная ударная группировка, в Румынии размещены системы противоракетной обороны.
Солдаты США в Латвии
© Flickr / The U.S. Army
Солдаты США в Латвии

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Источник: https://nstarikov.ru/club/103497

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