Убыток ЦБ РФ превысил 800 миллиардов рублей за два года

Банк России впервые в своей истории терпит убытки два года подряд. По итогам 2018 года его расходы почти вдвое превысили доходы, а чистый убыток составил 434,679 млрд рублей, следует из отчета, опубликованного во вторник.

Итоговый результат оказался на символические 0,1% меньше рекордных потерь 2017 года, достигавших 435,3 млрд рублей.

Чтобы не выйти на новый антирекорд, ЦБ пришлось отказаться от пополнения пенсионного фонда собственных сотрудников: в 2017 году туда было зачислено 12 млрд рублей, а прошлом - ничего.

Впрочем, даже с этими ухищрениями за два года ЦБ накопил 870 млрд рублей чистого убытка, который в сумме оказался больше прибыли за предыдущие шесть лет.

Его главный источник - это «дыры» в российской банковской системе, которые центробанку приходится затыкать собственными средствами.

Размещение депозитов в банках-банкротах, принятых на санацию в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), стоило ЦБ 313 млрд рублей в 2018 году и еще 320,4 млрд - в прошлом, следует из отчета.

Всего же из-под «печатного станка» центробанка для спасения лопнувших кредитных организаций вышло 2,8 триллиона рублей, из которых 1,8 трлн получили банки, принятые в ФКБС, а еще триллион - Агентство по страхованию вкладов.

Наконец, 66 млрд рублей ЦБ пришлось потратить на компенсацию пенсионных накоплений, сгоревших в оставшихся без лицензий НПФ.

На этом убытки центробанка могут не кончиться: в ближайшие годы, по оценке Fitch, на расчистку банковского сектора придется потратить еще около 20 млрд долларов, или 1,3 триллиона рублей.

У одного только банка «Траст», которому ЦБ разрешил не соблюдать нормативы и который стал базой для банка плохих долгов, отрицательный капитал на 1 ноября достигал 650 млрд рублей. По сути это потенциальный убыток ЦБ, так как он финансирует банк, говорил тогда аналитик Fitch Александр Данилов.

Ревизия баланса «плохого банка», составляющего около 2 триллионов рублей, показала, что почти половина всех активов - невозвратные, рассказывал в декабре в интервью Bloomberg председатель правления «Траста» Александр Соколов. Ситуация оказалась хуже, чем думал ЦБ, который надеялся вернуть до 40% денег.

Общая сумма, потраченная на латание дыр в банковской системе, из которой в офшоры в 2005-13 гг было выведено 280 млрд долларов, уже вдвое превышает цену самой дорогой в истории Олимпиады в Сочи, отмечает Данилов.

«Цена колоссальная. И это еще не все, потому что чистка продолжается», - предупреждает он.

Источник: https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/ubytok-cb-rf-prevysil-800-milliardov-rubley-za-dva-goda-1028178426