Сводки от ополчения Новороссии 08 мая 2019
- 13:13 ДНР: Мощный обстрел Гольмы со стороны ВСУ.
- 11:35 Многострадальная Еленовка — под обстрелом ВСУ (ВИДЕО).
- 09:04 Штаб «ООС» сообщает о потерях ВСУ на Донбассе.
ДНР: Мощный обстрел Гольмы со стороны ВСУ
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Многострадальная Еленовка — под обстрелом ВСУ (ВИДЕО)
На днях под обстрелами украинских боевиков вновь оказался многострадальный прифронтовой посёлок Еленовка.
«Всушники» били по населённому пункту из тяжёлого стрелкового оружия, а также из АГС-17.
В результате обстрела 5 мая здесь пострадал мирный житель, полностью уничтожены два домостроения.
Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ДНР.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Штаб «ООС» сообщает о потерях ВСУ на Донбассе
7 мая на Донбассе погиб один военнослужащий ВСУ, ещё трое получили ранения. 8 мая погиб ещё один украинский военный.
Об этом сообщает пресс-центр штаба «ООС».
Украинские оккупанты не назвали направления, на которых якобы произошли обстрелы, но обвинили вооружённые силы Республик в применении артиллерийских систем калибра 122-мм, танковых орудий и минометов калибров 120 и 82 мм.
Как сообщала «Русская Весна», в ДНР заявили, что готовы встретить украинский морской спецназ, отправленный командованием на убой.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su