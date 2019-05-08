Сводки от ополчения Новороссии 08 мая 2019

7 мая на Донбассе погиб один военнослужащий ВСУ, ещё трое получили ранения. 8 мая погиб ещё один украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр штаба «ООС».

Украинские оккупанты не назвали направления, на которых якобы произошли обстрелы, но обвинили вооружённые силы Республик в применении артиллерийских систем калибра 122-мм, танковых орудий и минометов калибров 120 и 82 мм.

Как сообщала «Русская Весна», в ДНР заявили, что готовы встретить украинский морской спецназ, отправленный командованием на убой.

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