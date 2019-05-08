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Сводки от ополчения Новороссии 08 мая 2019

13:13. 8 мая 2019 Просмотров - 138 Нет комментариев Опубликовал:

ДНР: Мощный обстрел Гольмы со стороны ВСУ

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Многострадальная Еленовка — под обстрелом ВСУ (ВИДЕО)

Многострадальная Еленовка — под обстрелом ВСУ (ВИДЕО) | Русская весна

На днях под обстрелами украинских боевиков вновь оказался многострадальный прифронтовой посёлок Еленовка.

«Всушники» били по населённому пункту из тяжёлого стрелкового оружия, а также из АГС-17.

В результате обстрела 5 мая здесь пострадал мирный житель, полностью уничтожены два домостроения.

Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ДНР.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Штаб «ООС» сообщает о потерях ВСУ на Донбассе

Штаб «ООС» сообщает о потерях ВСУ на Донбассе | Русская весна

7 мая на Донбассе погиб один военнослужащий ВСУ, ещё трое получили ранения. 8 мая погиб ещё один украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр штаба «ООС».

Украинские оккупанты не назвали направления, на которых якобы произошли обстрелы, но обвинили вооружённые силы Республик в применении артиллерийских систем калибра 122-мм, танковых орудий и минометов калибров 120 и 82 мм.

Как сообщала «Русская Весна», в ДНР заявили, что готовы встретить украинский морской спецназ, отправленный командованием на убой.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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