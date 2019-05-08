Сезонная кампания страха и ненависти

С наступающим Днем Победы!

Коротко по поводу вопросов читателей насчет традиционных предпразничных помоев, которые отечественные либералы заботливо подтаскивают к празднику.Последнее весеннее обострение начиная с опуса Дудя и последующих испражнений Сванидзе, Чижовой и т.д. с одной стороны сугубо сезонное явление. Так как глупому народу согласно светлым демократическим мантрам 9 мая полагается скорбеть, а не радоваться, надо почаще рассказывать про "цену победы", "упыря Сталина", "штрафбаты с заградотрядами", "преступный СМЕРШ" и прочий суповой набор. Это повторяется из года в год и отрабатыватся достаточно узким числом альтернативно одаренных лиц из хорошо известного маргинального меньшинства. Большинство эти обострения игнорирует, так как для скорби есть 22 июня, а 9 мая люди празднуют Победу в самой страшной войне в истории нашего народа.В этом году на традиционную кампанию ненависти к Дню Победы, наложилось крайне печальная для либералов статистика популярности Сталина, которая выставляет их маргинальными ничтожествами. Текущая жалобная кампания отечественных антисталинистов наполненная стандартными клише (ГУЛАГ ужас-ужас, Сталин морил голодом Ленинград, Сталин создал СМЕРШ, чтобы убивать невинных и т.д) является еще одной попыткой арьергардных боев, когда обществу подсовывают уже давно разгромленный и протухший нарратив построенный на хрущевско-перестроечной мифологии. Текущие цифры популярности Сталина собственно и образовались потому, нарратив оппонентов Сталина в глазах общества оказался несостоятельным. И если рассказы про ужасы ГУЛАГа и кровавый СМЕРШ не сработали 10 или 20 лет назад, то тем более они не сработают сейчас. Все равно как давно жеванную безвкусную жвачку соскоблили с асфальта, завернули в блестящую упаковку и попытались выдать за нечто новое. Но большинство прекрасно понимает, что ничего нового в этих страшилках нет.Согласно либеральной мифологии, популярность СССР и Сталина образуется потому, что населению и молодежи мало рассказывают об "ужасном прошлом". Разумеется, это все иллюзия – про "ужасное советское прошлое" рассказывают постоянно. Разве что не из каждого утюга. Проблема рассказчиков в том, что им не верят. И проблема тут не в обществе, а в рассказчиках, хотя они предпочитают думать, что это неправильный народ, который не понимает всей правды о том, чего он должен бояться и чего он должен стыдиться.И что особенно для них прискорбно – растет процент молодежи, которая положительно оценивает наше прошлое, для которого российская и советская история не "черная дыра" родившая "молодую страну".. Поэтому новомодные опусы про "черную дыру отечественной истории" рассчитаны на то, чтобы хотя бы побороться за молодежь, которая не испытывает тот страх, который подобные рассказчики пытаются вызвать у потребителей своего "контента". Это их страх и их мифология, которая не приживается. Но они же не могут полностью отказаться от своего нарратива, иначе получается, что они десятилетиями кормили общество помоями, пытаясь нагадить прямо в мозг. Поэтому заметно поредевшая армия "борцов с проклятым прошлым" (иронично, что вымирает она быстрее, чем армия защитников советской истории), ежегодно собирается на борьбу с проклятым тираном и Днем Победы.Что с этим делать?Тоже, что и обычно.Этот нарратив уже был разбит каленной фактурой и высмеиванием. Железная логика фактов и документов развенчивающая самые чернушные мифы о Великой Отечественной Войне или Сталине, а также высмеивание низведенных в маргинес оппонентов, являются наиболее действенными и универсальными орудиями продвижения адекватного восприятия Великой Отечественной Войны, СССР и Сталина в российском обществе. Нет никакого резона стремиться представить СССР или Сталина лучше, чем они были. Достаточно показывать их такими, какими они были на самом деле – с их достоинствами и недостатками. Для любого разумного человека противопоставление реальной картины и чернушного мифа, всегда будет достаточно наглядно в плане оценки, кто прав, а кто нет. Реалистичная картинка всегда будет выигрывать в глазах обычного человека, нежели мифологизированная.Многие меня периодически спрашивают – зачем ты выкладываешь реальные документы репрессий, ведь там же показывается, что репрессии были, а значит УЖАС-УЖАС. Нормальный человек прекрасно понимает, что знакомясь с такими документами, он видит реальную картину репрессий – с заслуженными и незаслуженными приговорами, с реальными врагами народа и людьми, которые стали жертвами произвола. Без истерик, заламываний рук и поливаний елеем – просто голые факты.Тот же самый принцип работает и в отношении Великой Отечественной Войны. В свое время, когда громили "резунистов", тот же Исаев (хотя этим вопросом не только он занимался) просто взял документальную фактуру, значительная часть из которой была на поверхности (причем не вся она была комплиментарна к руководству РККА) и сделал доступную сборку для масс. Банальный FAQ для чайников. После этого эпидемия "резунизма" пошла на убыль, так как мифология не выдержала столкновения с фактурой, причем фактурой проверяемой.Параллельно, обычные граждане, которые были неравнодушны к отечественной истории, сыграли немаловажную роль в высмеивании "солонины", "резунины", "стотысячмиллионов расстрелянных лично Сталиным" и т.п. В результате, тех, кто пытался навязать страх и ужас перед отечественной историей, стали банально высмеивать, а то что смешно, оно не страшно, как и то, что они рассказывают.Принимай свою историю такой какая она есть, а страх оставь Млечиным, Пивоваровым, Дудям, Чижовым, Боровым, Ройзманам, Сванидзе. Им есть чего бояться. А нам нечего бояться или стыдиться в нашей общей истории.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4974982.html