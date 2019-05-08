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“Пешки”, ставшие ферзями. Сильные духом. Выпуск 17

11:11. 8 мая 2019 Просмотров - 52 Нет комментариев Опубликовал:

Передача о сражениях и подвигах советских лётчиков во время Великой Отечественной войны. Посвящается 9 мая.

Тихий утренний лес. Солнце, чуть пробиваясь через развесистые лапы сосен, освещает изумрудный ковёр из мха. В жёлтых лучах мелькают пчёлы, невдалеке ведёт свой счёт кукушка. Кажется, будто эта идиллия, застыла навечно…

Автор выпуска: Дмитрий Назаренко
Текст читает: Сергей Горин
Звуковое оформление: Артём Карев
Видео-оформление: В. Василичъ

Программа подготовлена при содействии “Народного Славянского радио”.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mK8qFLT0w88

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