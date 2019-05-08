Китайские авианосцы в Даляне
11:44. 8 мая 2019 Просмотров - 113 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Работы на 2-м китайском авианосце. Судоверфь в Даляне.
Плюс.
Строительство 3-го авианосца.
PS. По отечественным авианосцам.
1. Еще раз было заявлено, что "Адмирал Кузнецов" вернется в строй в 2021 году. Выполнено примерно четверть из намеченного объема работ.
2. Анонсировано строительство атомного авианосца водоизмещением в 70 тыс. тонн. Ориентировочный срок начала работ по разработке – 2023 год. В общем, если и ждать, то ближе к концу 20х годов.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4973537.html
Интересно, чем же китайский авианосец отличается от “Ховера” или “Лифана”? Кроме размеров, разумеется.