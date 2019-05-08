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Китайские авианосцы в Даляне

11:44. 8 мая 2019 Просмотров - 113 Один комментарий Опубликовал:


Работы на 2-м китайском авианосце. Судоверфь в Даляне.





Плюс.


Строительство 3-го авианосца.



PS. По отечественным авианосцам.

1. Еще раз было заявлено, что "Адмирал Кузнецов" вернется в строй в 2021 году. Выполнено примерно четверть из намеченного объема работ.
2. Анонсировано строительство атомного авианосца водоизмещением в 70 тыс. тонн. Ориентировочный срок начала работ по разработке – 2023 год. В общем, если и ждать, то ближе к концу 20х годов.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4973537.html

Метки: авианосцы, далянь, Китай, спутники, фотографии

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 614 486
    Sergey64 8 мая 2019 в 13:46

    Интересно, чем же китайский авианосец отличается от “Ховера” или “Лифана”? Кроме размеров, разумеется.

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