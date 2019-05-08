Китайские авианосцы в Даляне

Работы на 2-м китайском авианосце. Судоверфь в Даляне.Плюс.Строительство 3-го авианосца.PS. По отечественным авианосцам.1. Еще раз было заявлено, что "Адмирал Кузнецов" вернется в строй в 2021 году. Выполнено примерно четверть из намеченного объема работ.2. Анонсировано строительство атомного авианосца водоизмещением в 70 тыс. тонн. Ориентировочный срок начала работ по разработке – 2023 год. В общем, если и ждать, то ближе к концу 20х годов.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4973537.html