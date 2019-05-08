Как испытывали таранные истребители Второй мировой войны?

В годы Второй мировой войны создавались абсолютно безумные машины для уничтожения техники, укреплений и живой силы противника. Одним из наиболее странных, но при этом весьма интересных направлений можно считать попытку создания таранных истребителей. Конструкция этих небольших машин предполагала непосредственный таран самолетов противника в небе. Чаще всего летчик должен был наносить удар по хвостовому оперению вражеской машины.

1. Соединенные Штаты Америки – XP-79

Американский образец истребителя. ¦Фото: fishki.net.

Разработка таранного истребителя XP-79 была начата в конструкторском бюро под руководством Д.К.Нортропа. С самого начала предполагалось, что новинка будет таранить самолеты в хвостовую часть. Для этого в конструкции машины широко применялась толстая обшивка и сталь, для повышения прочности самолета. Само собой XP-79 должен был обладать отличными маневровыми и скоростными показателями. Началась разработка в 1942 году. На момент 1943 года КБ представило 3 рабочих прототипа. Поначалу самолет комплектовали ракетным двигателем «Аэроджет-Дженерал» тягой 850 кгс, однако затем заменили его на два агрегата «Вестингауз».

Схема самолета. ¦Фото: fishki.net.

Первые испытания прошли в 1945 году. Они закончились катастрофой. В итоге проект закрыли.

Характеристики

Экипаж: 1 человек

Двигатель: 2x J30 по 700 кгс

Максимальная скорость: 880 км/ч

Дальность полета: 1 590 км

Практический потолок: 12 200 м

Габариты (длина, высота, размах крыла): 4.27х2.13х11.58 м

Масса пустого: 2 649 кг

Максимальная взлетная масса: 3 932 кг

Вооружение: x4 12.7-мм пулемета

2. Германия – Zeppelin Rammer

Модель истребителя. ¦Фото: karopka.ru.

Немецкий проект таранного истребителя «Zeppelin Rammer» («Молот») стартовал в конструкторском бюро фирмы «Цеппелин» в 1944 году. Предполагалось, что в зону боевого действия эта машина будет доставляться при помощи самолета-буксировщика, в качестве которого должен был использоваться Bf-109. Перед атакой истребитель цеплялся сзади и включал маршевый агрегат.

Идея была странная. ¦Фото: armedman.ru.

Перед атакой немецкий истребитель сбрасывал новой обтекатель и «поливал» вражеский самолет градом неуправляемых ракет. Если атака не имела успеха, летчик должен был выполнить таран противника, ударом в хвостовую часть. Атаковать «Молот» должен был вражеские бомбардировщики. Проект так и не был до конца реализован.

Характеристики

Экипаж: 1 человек

Двигатель: 1х реактивный двигатель «Шмидлинг» тягой 500 кгс

Максимальная скорость: 970 км/ч

Дальность полета: нет данных

Практический потолок: нет данных

Габариты (длина, высота, размах крыла): 5.1х1.2х4.9

Масса пустого: нет данных

Максимальная взлетная масса: 860 кг

Вооружение: 14 неуправляемых 55-мм ракет R4M

3. Германия – Ba-349

Идея была смелой, но снова неудачной. ¦Фото: armedman.ru.

С самого начала Ba-349 «Наттер» задумывался как очень простой и дешевый истребитель для поддержки систем ПВО. Стартовал проект в 1944 году. В отличие от разработанного ранее «Молота», данный истребитель хотели запускать при помощи специальной катапульты и рельс длинной 24 метра при помощи пороховых ускорителей, которые должны были срабатывать через 10 секунд полета на высоте в 200 метров. Автопилот самолета действовал, пока машина не удалялась от земли на 1.3-3 километра.

Должен был стать грозой бомбардировщиков. ¦Фото: armedman.ru.

Атаковать цель Ba-349 «Наттер» должен был все той же пачкой ракет. Если атака оказалась бы безуспешной, летчик был обязан идти на таран. Правда, теперь, летчик должен был сразу же катапультироваться, после наведения машины на курс столкновения. Испытания самолета прошли в октябре 1944 года и закончились неудачей.

Характеристики

Экипаж: 1 человек

Двигатель: 1х HWK-509C-1 тягой 2000кгс +4х РДТГ тягой по 500 кгс

Максимальная скорость: 990 км/ч

Дальность полета: 57-40 км

Практический потолок: 11500 м

Габариты (длина, высота, размах крыла): 6.5х2.24х3.95 м

Масса пустого: 880 кг

Максимальная взлетная масса: 1769 кг

Вооружение: 24х неуправляемых 73-мм ракет Хеншель He.217 или 33х 55-мм ракет R4M