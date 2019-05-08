Как детям внушали ненависть к СССР?
Правда ли, что Союз развалился сам?
Беспощадный разбор советского фильма «Мэри Поппинс» не только вызовет у вас леденящий ужас, но и заставит пересмотреть отношение к истории СССР.
Как разобраться в информационных процессах и не стать жертвой вражеских идеологических «снарядов»? Читайте в книге:
Откровение снайпера информационной войны, Цербер А.
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/kak-detyam-vnushali-nenavist-k-sssr
Забористая grass у Нестора! А впереди лето и сезон грибов.