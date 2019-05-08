Имена Героев. Александр Волков
Программа “Имена Героев” посвящена памяти людей, сражавшихся во время Великой Отечественной войны за освобождение нашей Родины.
Автор-сказитель – Александр Волков
Первый выпуск рассказывает о детях, принимавших участие в сражениях с фашисткой Германией, и отдавших свои жизни за мирное небо над нашими головами.
“Сейчас я часто слышу – “они же дети им всего 10 -15 ” – сейчас это так, а тогда, во время суровых испытаний было по-другому.”
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ И СЛАВА ГЕРОЯМ!
—————————————-
ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html
Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.