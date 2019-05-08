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Имена Героев. Александр Волков

19:24. 8 мая 2019 Просмотров - 76 Нет комментариев Опубликовал:

Программа “Имена Героев” посвящена памяти людей, сражавшихся во время Великой Отечественной войны за освобождение нашей Родины.

Автор-сказитель – Александр Волков

Первый выпуск рассказывает о детях, принимавших участие в сражениях с фашисткой Германией, и отдавших свои жизни за мирное небо над нашими головами.
“Сейчас я часто слышу – “они же дети им всего 10 -15 ” – сейчас это так, а тогда, во время суровых испытаний было по-другому.”

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ И СЛАВА ГЕРОЯМ!
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tlbV0uswANQ

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