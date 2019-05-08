Е.Ю.Спицын на канале Россия-1 в программе “Утро России. Почему дети не знают историю войны?”

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=c1YA0c_b5ZA
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Пусть они [дети] растут, как придется, подчиняясь общему для всех естественному закону, пусть они приучаются и привыкают к воздержанию и простоте, пусть они лучше идут от суровой жизни к лёгкой, чем обратно.
— Мишель Монтень
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