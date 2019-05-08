Е.Ю.Спицын, Н.Н.Платошкин и В.Л.Жарихин на канале Россия-24. “Окна. Венесуэльский гамбит”

#МПГУ #Спицын #Платошкин #ЭкспертыМПГУ #СМИ #Жарихин
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=g11_t0LOTz0
Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться
Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально. Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.
Имя (Обязательно)
Почта (не публикуется) (Обязательно)
Комментарий
[Мудрый] нежнее цветка, где дело касается доброты, страшнее грома, где дело касается принципов.
— Парамаханса Йогананда
Соглашение
Принципы сообщества
Справочный раздел
Разработка сайта: Емельянов и партнёры