Александр Шлеменко чемпион мира​ MMA. Можно ли пить алкоголь?

Можно ли пить алкоголь, и каковы последствия его распространения для нашей страны? Как мужчина должен относиться к данному вопросу. Александр Шлеменко отвечает на эти и другие вопросы в новом ролике Общего дела.



Шлеменко Александр Павлович

Российский​ боец смешанного стиля, чемпион мира​ в среднем весе по версии Bellator MMA, признан лучший спортсмен России 2016.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YAZp2oyu43A