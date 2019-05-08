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А.И. Фурсов: 9 Мая – Центральный пункт всей русской истории

07:42. 8 мая 2019 Просмотров - 83 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4448546.html

Метки: великобритания англия, война, войска, Германия, Гитлер, Европа, ес, история, либералы, народ, польша, ссср, сталин, статистика, США, фашизм, Фурсов, черчилль, чехия

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