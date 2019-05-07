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Военное счастье. Сильные духом. Выпуск 15

23:40. 7 мая 2019 Просмотров - 64 Нет комментариев Опубликовал:

Передача о сражениях и подвигах советских лётчиков во время Великой Отечественной войны. Посвящается 9 мая.

Его Величество Случай и в мирной жизни пользуется признанием, а на войне вообще играет главную роль. Конечно, можно себе представить, будто случай – это лишь логическое продолжение наших поступков, однако, находясь на грани жизни и смерти, когда многое зависит не лично от тебя, а от твоих товарищей, прозреваешь – все мы заложники тех обстоятельств, которые часто даже неподвластны нашему пониманию…

Автор выпуска: Дмитрий Назаренко
Текст читает: Сергей Горин
Звуковое оформление: Артём Карев
Видео-оформление: В. Василичъ

Программа подготовлена при содействии “Народного Славянского радио”.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=OBQ9KNhvvpY

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