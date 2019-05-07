Сводки от ополчения Новороссии 07 мая 2019

В Министерство государственной безопасности обратился житель Стаханова Денис Пономаренко по факту его вербовки спецслужбами Украины.

Подробности «Русской Весне» сообщили в МГБ ЛНР.

Пономаренко р​ассказал, что при пересечении КПВВ «Майорск» был задержан сотрудниками СБУ, которые путем оказания психологического давления и под угрозой физической расправы принудили его дать письменное согласие на сотрудничество с иностранной спецслужбой.

Ему присвоили псевдоним «Сосед» и отработали задание по сбору сведений военного характера, в частности, информации о местах дислокации воинских частей Народной Милиции ЛНР с использованием фото- и видеосъемки.

При въезде на территорию Республики Пономаренко избавился от карточки мобильного оператора «МТС» и явился в МГБ с повинной.

За своевременное сообщение о привлечении иностранными спецслужбами к сотрудничеству Денис Пономаренко освобожден от уголовной ответственности.

Обращаем внимание граждан Республики, что сотрудничество с иностранными спецслужбами запрещено законодательством Республики и грозит уголовной ответственностью с наказанием на срок до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Согласно примечанию ст.335 УК ЛНР («Государственная измена») и ст.336 УК ЛНР («Шпионаж»), своевременное сообщение о привлечении к сотрудничеству является основанием для освобождения от уголовной ответственности.

В случаях противоправных действий со стороны спецслужб Украины, Вооруженных сил, добровольческих карательных батальонов или органов внутренних дел, сообщать об указанных фактах по телефону: +38 (0642) 34–51–64, +38 (099) 562–89–02, +38 (072) 100–36–57 либо на электронный почтовый адрес: [email protected]

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