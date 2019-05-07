Свидетельство Олега Молчанова

Страшное свидетельство. Пожар в самолете глазами пассажира Олега Молчанова, сидевшего на 12 ряду на месте А. На одном из форумов собрали его посты (про чемоданы тоже). Орфография и пунктуация автора.



«Всем привет. Я был на этом рейсе, пару пояснений:

— люди с чемоданами это бизнес класс, эти сумки были не большие и никому не мешали.

— давки не было. Одна женщина упала в проходе, ее быстро подняли и вытолкнули.

— после 12 ряда почти никто не выжил — если вы заметили трапов сзади нет. Не выкинуло. А если бы и было то там было пекло. Большая часть погибла моментальное.

— маски кислорода не выкинуло. На правую сторону от силы 3-4 штуки.

— МЧС приехало быстро , но даже если бы и медленно, спасать там было некого.

— учитывая общий бардак и несогласованность служб, все пострадавшие были окружены вниманием , поддержкой, едой и даже была водка. Правда одна бутылка, но хоть что-то.

По поводу скорости горения самолёта, я немного сам не ожидал, что он горит как пластиковый стаканчик. Моментально. Стекла в моем ряду расплавились ещё до остановки борта

И по выживанию — там момент везения и отсутствия паники. Один вдох черного дыма и человек уже не встанет с места. А учитывая, что видимости нет, то и спасать его никто не будет, тупо не видно. Дышать не возможно. Полнолицевых масок в самолёте не было, ну или их не могли найти.

Интересно, что шасси почти полностью погасили удары. Трясло, но не критично. Действительно до остановки, почти все сидели на местах. Ну по крайней мере те которых я видел со своего ряда.

Кто-то писал, что возможно люди были не пристёгнуты и вырубилось от удара — не было такого удара. Все было терпимо. Да и не думаю что ремни в самолёте не дают биться головой об сидушку.

Я вышел последний за мной с задних рядов не было людей.

Я не могу точно ответить, почему после 12 все почти погибли, могу предположить. Первый вариант, люди ломанулись к ближайшему выходу, а для них это задний трап. И второй вариант, что они сгорели от пламени которое исходило от крыла. Те кто было на передних рядах и не выбрался — угарный газ. Два раза хапнул и все.

По поводу того, руководили ли бортпроводники:

Я не слышал, после первого удара , женщины начали кричать на ультразвуке. И общий звуком фон все загораживал.

Нечего пояснять, ор стоял , орали все. В таком окружении смешанном со скрежетом самолёта ничего не разобрать. Кто что говорил, какие команды и были ли они.

Ещё раз, давки не было. Проход загородила женщина , ее сразу подняли и вышли. Меня в спину никто не толкал. По мне никто не бегал. Последнюю часть пути я выползал — нечем было дышать. Дорога была свободна.

Про молнию:

А, забыл. В самолёт ударила молния, упала тяга (возможно это пилот приглушил), вентиляция не работала. Заход на посадку был один. Петля на радаре — трек захода. После скачка рассыпалась левая сторона крыла— начался пожар. Возможно с другой было так же , я не смотрел. По ощущениям скорость.

Я сидел на крыле, левая сторона. Удар однозначно был — я пялится на облака, как раз залетели в тучу

Молния была видна, звука я не слышал. Вспышка на правом крыле — поползли типо разрядов и все

После удара молнии когда вышли из облака, бортпроводник по громкой связи сообщила, что пилот принял решение вернутся в связи технической необходимость / неполадками / технической причиной. Точно не помню.

После этого других объявлений по громкой связи не было

Про человека, с 18 ряда, который выжил:

Человек который выжил — ломанулся к выходу после первого скачка. Его это и спасло.

По поводу того, можно ли было еще спасать людей (под предбанником имеется ввиду пространство между кабиной и бизнес-классом):

Не возможно без оборудования было. Я был в самолёте до последнего, кого можно вытаскивали. Дальше переборки предбанника— огненный писец

Жар у меня только по верху, сначала шел вприсядку, когда понял что теряю сознание пополз. Ожогов нет.

Ещё раз — видимости на уровне моей головы к моменту когда я вылез со своего места уже не было. Черный дым. В присядку был ещё белый.

Я не видел других людей.

Я не знаю сколько их было всего, проводников.

…Я вылез из бизнес класса в предбанник. Потерял жену из вида, сел у выхода, спиной к кабине, трап был справа от меня. Рядом был проводник девушка, мужчина и я. Мы начали вытаскивать людей из амбразуры с дымом. Три человека. Два м и одна ж. Потом из салона уже пылыхнуло.

Я попросил полнолицевую маску, молодой человек метнулся к каким-то ящиками и сказал, что нет. Взял фонарь посветил в проход— там жопа. Мы с проводницей выпрыгнули на правый трап по ходу движения. Мне показалось что молодой человек ушел к другому трапу. Но это не точно».

Сборка ответов с Авиафорум.ру

Плюс видео Олега Молчанова со взлетки





Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4971239.html