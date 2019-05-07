Стань лучше!
21:49. 7 мая 2019 Просмотров - 43 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Читайте книги. Это концентрированный источник мудрости. Чем больше книг вы читаете, тем умнее становитесь.
Изучайте иностранные языки. Знания языков открывает вам возможность пообщаться с людьми из других стран, познакомиться с чужой культурой, приобрести новые навыки.
Преодолейте свои страхи. У каждого человека есть свои страхи и опасения. У всех они разные. Кто-то боится публичных выступлений, кто-то боится критики, кого-то пугают жизненные перемены. Страхи схожи лишь в одном — они ограничивают людей, не дают им расти и развиваться дальше. Признайте это и попытайтесь заглянуть вашему страху в лицо.
Выйдите из зоны комфорта. Личностный рост должен сопровождаться тяжелым трудом и работой. Излишний комфорт вводит человека в застой, в то время как различные неудобства и проблемы, которые нужно решать, наоборот стимулируют развитие. Не бойтесь что-то изменить в своей жизни, учитесь бороться и приспосабливаться.
Избавьтесь от вредных привычек. Вредные привычки разрушают жизнь. Единственный их плюс в том, что от них можно избавиться — это ваш собственный выбор.
Просыпайтесь рано. Чем раньше вы проснетесь, тем больше всего успеете сделать.
Занимайтесь спортом. Хорошая физическая форма — залог вашего здоровья, а значит и хорошего настроения. Чем более развиты вы физически, тем вы сильнее — вам все по плечу. К тому же любой спорт — это новые навыки.
Учитесь у людей, которые вдохновляют вас. Ответьте для себя на несколько вопросов: Есть ли люди, которые вызывают в вас восхищение? Какие качества вы хотите у них перенять и как вы можете это сделать?
Действуйте. Для того, чтобы узнать что-то новое или усовершенствовать уже имеющееся, необходимо принять меры. Бездействие — это путь к деградации.
Признайте свои недостатки. Чтобы стать лучше, для начала вы должны понять, что делает вас хуже. У каждого человека свои недостатки, чтобы избавиться от них, нужно сначала их осознать.
Запишитесь на курсы. Курсы — это отличный способ самосовершенствования. Благодаря им вы можете получить массу новых навыков и знаний.
Развивайте ораторские способности. Умение говорить и быть услышанными пригодится вам во всех жизненных областях. Не бойтесь публики, учитесь общаться с ней.
Изучите шахматы или любую другую логическую игру. Логические игры — это отличный способ отточить свои интеллектуальные способности. Они не только заставляют много думать, но и помогают весело и увлекательно провести время.
Развивайте полезные привычки. Избавились от вредных привычек привычек? Не позволяйте их месту долго пустовать. Замените их чем-то полезным. Например, вместо того, чтобы опаздывать на работу — вставайте пораньше, вместо того, чтобы курить — займитесь спортом и т.д.
Отпустите прошлое. Еще никто не становился счастливее от постоянных воспоминаний о том, что осталось позади. Пока ваши мысли будут устремлены в прошлое, вы не сдвинетесь с места, ваше развитие остановиться.
Определите ваши белые пятна. Если вы не робот, то, наверняка, есть вещи, о которых вы ровным счетом ничего не знаете. Стремитесь исправить это.
Будьте любознательны. Помните, чем вы умнее, тем вы интересней.
Сократите количество времени, проводимого перед телевизором. Большинство телепрограмм абсолютно бесполезны для вас — они не дают вам ни новых знаний, ни новых впечатлений, ни новых эмоций. Время потраченное на их просмотр можно провести с большей пользой погулять с друзьями, почитать книгу, послушать хорошую музыку.
Заведите блог. Там вы сможете записывать свои мысли, делиться ими с другими людьми.
Повышайте уровень ваших знаний и навыков. В видео играх герои набирают опыт и становятся сильнее. В реальной жизни люди тоже должны улучшать свои навыки, чтобы получить больше призовых баллов и подняться на уровень выше.
Источник: http://nashaplaneta.su/news/stan_luchshe/2019-05-07-68658