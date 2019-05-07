Стань лучше!

Читайте книги. Это концентрированный источник мудрости. Чем больше книг вы читаете, тем умнее становитесь.Изучайте иностранные языки. Знания языков открывает вам возможность пообщаться с людьми из других стран, познакомиться с чужой культурой, приобрести новые навыки.Преодолейте свои страхи. У каждого человека есть свои страхи и опасения. У всех они разные. Кто-то боится публичных выступлений, кто-то боится критики, кого-то пугают жизненные перемены. Страхи схожи лишь в одном — они ограничивают людей, не дают им расти и развиваться дальше. Признайте это и попытайтесь заглянуть вашему страху в лицо.Выйдите из зоны комфорта. Личностный рост должен сопровождаться тяжелым трудом и работой. Излишний комфорт вводит человека в застой, в то время как различные неудобства и проблемы, которые нужно решать, наоборот стимулируют развитие. Не бойтесь что-то изменить в своей жизни, учитесь бороться и приспосабливаться.Избавьтесь от вредных привычек. Вредные привычки разрушают жизнь. Единственный их плюс в том, что от них можно избавиться — это ваш собственный выбор.Просыпайтесь рано. Чем раньше вы проснетесь, тем больше всего успеете сделать.Занимайтесь спортом. Хорошая физическая форма — залог вашего здоровья, а значит и хорошего настроения. Чем более развиты вы физически, тем вы сильнее — вам все по плечу. К тому же любой спорт — это новые навыки.Учитесь у людей, которые вдохновляют вас. Ответьте для себя на несколько вопросов: Есть ли люди, которые вызывают в вас восхищение? Какие качества вы хотите у них перенять и как вы можете это сделать?Действуйте. Для того, чтобы узнать что-то новое или усовершенствовать уже имеющееся, необходимо принять меры. Бездействие — это путь к деградации.Признайте свои недостатки. Чтобы стать лучше, для начала вы должны понять, что делает вас хуже. У каждого человека свои недостатки, чтобы избавиться от них, нужно сначала их осознать.Запишитесь на курсы. Курсы — это отличный способ самосовершенствования. Благодаря им вы можете получить массу новых навыков и знаний.Развивайте ораторские способности. Умение говорить и быть услышанными пригодится вам во всех жизненных областях. Не бойтесь публики, учитесь общаться с ней.Изучите шахматы или любую другую логическую игру. Логические игры — это отличный способ отточить свои интеллектуальные способности. Они не только заставляют много думать, но и помогают весело и увлекательно провести время.Развивайте полезные привычки. Избавились от вредных привычек привычек? Не позволяйте их месту долго пустовать. Замените их чем-то полезным. Например, вместо того, чтобы опаздывать на работу — вставайте пораньше, вместо того, чтобы курить — займитесь спортом и т.д.Отпустите прошлое. Еще никто не становился счастливее от постоянных воспоминаний о том, что осталось позади. Пока ваши мысли будут устремлены в прошлое, вы не сдвинетесь с места, ваше развитие остановиться.Определите ваши белые пятна. Если вы не робот, то, наверняка, есть вещи, о которых вы ровным счетом ничего не знаете. Стремитесь исправить это.Будьте любознательны. Помните, чем вы умнее, тем вы интересней.Сократите количество времени, проводимого перед телевизором. Большинство телепрограмм абсолютно бесполезны для вас — они не дают вам ни новых знаний, ни новых впечатлений, ни новых эмоций. Время потраченное на их просмотр можно провести с большей пользой погулять с друзьями, почитать книгу, послушать хорошую музыку.Заведите блог. Там вы сможете записывать свои мысли, делиться ими с другими людьми.Повышайте уровень ваших знаний и навыков. В видео играх герои набирают опыт и становятся сильнее. В реальной жизни люди тоже должны улучшать свои навыки, чтобы получить больше призовых баллов и подняться на уровень выше.

Источник: http://nashaplaneta.su/news/stan_luchshe/2019-05-07-68658