Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 07 мая 2019
- 05:02 Армия Сирии и ВКС нанесли мощный удар по зоне «Идлиб», оборона прорвана, освобождён ряд районов (ВИДЕО).
- 16:32 Наступление САА в Северной Хаме.
- 01:18 Агония боевиков северной Хамы. Террористы проводят артподготовку по христианским городам (ФОТО).
Армия Сирии и ВКС нанесли мощный удар по зоне «Идлиб», оборона прорвана, освобождён ряд районов (ВИДЕО)
Бандформирования из Идлибской зоны деэскалации своими постоянными атаками мирных населенных пунктов вынудили Дамаск стянуть войска для отражения нападения террористов на провинцию Хама.
Вчера в район населенного пункта Махарда, находящегося в 9 километрах от границы так называемой Идлибской зоны деэскалации, подконтрольной боевикам «Тахрир-аш-Шам», было переброшено около двух танковых батальонов из состава 3 танковой дивизии Сирийской Арабской Армии.
Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник.
Они прибыли на усиление уже размещенных здесь подразделений правительственных войск. По мнению местных жителей, причиной этого являются участившиеся артиллерийские обстрелы со стороны занятых террористами населенных пунктов Эль-Латамна и Кафер-Зайта. Только за 5 мая боевики четырежды обстреливали позиции сирийских военных, обороняющихся в этом районе.
Подготовка наступления банд
События, происходившие в течение последней недели на севере провинции Хама, не оставляют никаких сомнений в завершении подготовки к наступлению поддерживаемых Турцией террористов. На подконтрольной им территории Идлибской зоны деэскалации в районе населенных пунктов Мурек, Эль-Латамна и Кафер-Зайта создана ударная группировка.
В ее составе, кроме пикапов с пулеметами, значительное количество танков и артиллерии. Только в течение 5 мая в Мурек прибыли около ста боевиков группировки «Исламская партия Туркестана», усиленных тремя танками и минометами. Становится совершенно очевидным фактом, что Турция не в состоянии контролировать действия боевиков террористических организаций, окопавшихся в так называемой Идлибской зоне деэскалации, и прекратить нарушение ими режима прекращения боевых действий.
Ответный удар
«В понедельник, 6 мая, Сирийская Арабская Армия начала военную операцию на севере Хамы. Населенные пункты Джанабара, Аль-Бана и Тель-Осман, бывшие до этого под контролем зелёных духов, взяты и контролируются правительственными силами», — с места событий сообщил военкор «Русской Весны» Олег Блохин.
Днём армейцы при поддержке боевой авиации ВКС России перерезали дорогу между подконтрольными бандформированиям городами Каалъат-эль-Мудик и Кафр Набуда и приступили к подготовке к штурму последнего. Артиллерия начала перемалывать укреплённые позиции террористов в г. Кафр Набуда, который является одной из важных целей контрудара САА, ведь именно здесь сосредоточены силы исламистов, осуществлявших нападения на позиции солдат и ополченцев на севере провинции Хама.
После потери ряда населенных пунктов идлибские террористы начали направлять дополнительные силы на северо-запад провинции Хама. Бои продолжаются.
Перед наступлением: Хама в огне, 57 убитых
Перед этим тревожные новости начали приходить из населённых мирными жителями районов Хамы. Сирийские источники сообщили, что воскресенье не пережили 57 мирных жителей. Среди убитых боевиками было 7 детей.
«Ежедневные обстрелы сделали жизнь моих сограждан невыносимой.
Все живут в страхе. Те, кто смогли уехать, рассказывают, что не спали по ночам, прислушиваясь к каждому шороху. Днём ситуация не лучше. Выходят на улицу редко, короткими перебежками в магазин и обратно. Дети забыли, что такое прогулки на улице.
Слыша сигнал воздушной тревоги, остается несколько секунд, чтобы спрятаться в подвале или просто упасть на землю и ждать, полагаясь на случай и волю Аллаха.
Террористы сами не живут и мешают другим. Пока они сидели в Идлибе, первые несколько месяцев было относительно спокойно. Сейчас же должно произойти что-то плохое. Не зря они скопились у границы провинции зла. Я уверен, что правительственная армия нашего президента защитит нас и не позволит вернуть страну в хаос и разруху», — рассказал местный житель Равад Заки.
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Видео военкора «Русской Весны» Олега Блохина из северной Хамы
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Наступление САА в Северной Хаме
После длительного позиционного статус-кво, пришел в движение фронт в Северной Хаме.
Налеты дронов на Хмеймим и постоянные провокации в районе Эль-Латаминского выступа к северу от столицы провинции, привели к началу давно ожидаемого наступления сирийской армии на позиции "Ан-Нусры" и аффилированных с ней группировок.
"Силы Тигра" при поддержке бронетехники после артиллерийской подготовки с использованием тяжелой артиллерии и РСЗО овладели стратегическим холмом и поселком Таль-Отман к северо-западу от Керназа
Всего освобождено три поселка.
За сутки нанесено более 100 авиаударов. Часть ударов нанесли ВВС Сирии, часть – ВКС РФ.
Главный результат первого дня наступления – нарушено сообщение по основной дороге в юго-западной части Идлибского анклава.
Также осуществлялись попытки продвинуться к Кафр-Набуда. В последние дни этот район подвергался сильным авиаударам.
Противник оказывает упорное сопротивление – сирийцы потеряли убитыми и ранеными около 30 человек и 2 танка (по другим данным 1 танк и 2 ББМ). В северной Хаме всегда была достаточно высокая плотность сосредоточения противотанковых средств (именно сюда в свое время завезли большое кол-во TOW), так что потери в бронетехнике еще будут. Потери боевиков в результате авиаударов, артиллерийской подготовки и продвижения САА оцениваются в 50-60 убитых и раненых. Во второй половине дня САА продолжали попытки выйти к Кафр-Набуда с запада и юга (где имелось определенное продвижение).
Будет ли операция ограниченной (зачистят Северную Хаму и срежут Эль-Латаминский выступ) или она затронет существенную часть Идлиба, увидим в ближайшие дни.
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Агония боевиков северной Хамы. Террористы проводят артподготовку по христианским городам (ФОТО)
Город Мхарда на севере провинции Хама находится на линии соприкосновения с Идлибской зоной деэскалации и регулярно подвергается обстрелам со стороны Эль-Латамны.
Об этом в репортаже «Русской Весны» с места событий.
В последние недели интенсивность обстрелов значительно возросла. Местные связывают это с подготовкой к новому масштабному наступлению боевиков, как это было 2 года назад.
Тогда боевики «Джебхат-Ан-Нусры»* и аффилированная с ними группировка «Джейш-Аль-Изза» продвинулись далеко вглубь территорий, контролируемой правительственными войсками, убивая мирных жителей, несогласных с идеями джихадистов.
Развить успех террористам не удалось, и армия САР очень быстро вернула захваченные боевиками территории. С тех пор со стороны Эль-Латамны регулярно ведутся обстрелы мирных городов. 4 апреля залпом из реактивной системы залпового огня кустарного производства боевики убили сына Марьяны Сами Катенджи. Ровно 2 года назад в эту же дату она потеряла мужа.
«Меня зовут Марьян Сами Катенджи, живу в городе Махарди, работаю преподавателем. 4 апреля 2017 года один снаряд попал в наш дом.
Боевики стреляли из района Хальфая. В результате удара погиб мой муж Муниф, а я получила тяжелое ранение. Ровно через два года в годовщину гибели мужа, наш город снова обстреляли.
Стреляли из города Латамна, где находятся боевики. Снаряд убил моего сына.
Дай Бог победы нашей армии и русским друзьям против террористов. Я надеюсь, что Бог хранит их».
О гибели сына Марьян Катенджи рассказал дядя Махер, волей случая оказавшийся свидетелем произошедшего:
«Я дядя погибшего. Боевики из города Латамна обстреляли ракетами наш город вечером 4 апреля 2019 года. Один снаряд упал в этом месте (показывает рукой), а сын моего брата стоял на углу перекрестка.
Осколки снаряда попали в него и убили на месте.
Это большая трагедия для семьи моей сестры, ведь ровно два года назад она потеряла мужа из-за обстрела боевиков. Я уверен, что наша армия сможет защитить нас, несмотря на угрозы американцев».
В тот день погибли еще несколько мирных граждан. Группа молодых парней находилась в злополучный час на перекрестке куда упал снаряд. Об это рассказывает еще один свидетель Хани Аль Мнаджи:
«Я брат погибшего Юсефа Аль-Наджара. Живу в городе Махарда. 4 апреля 2019 года, ракета упала вот здесь (указывает рукой) в результате 3 молодых парня, стоявшие рядом со мной погибли, а мой брат был тяжело ранен в голову. Его увезли в больницу. Врачи боролись за его жизнь, но через неделю он умер. Боевики стреляли с севера, из города Эль-Латамна. По слухам, группировка “Джейш-Аль-Изза” контролирует эту территорию».
Часто именно Мхарда, на ряду с соседним городом Скальбия, подвергается обстрелам со стороны исламистских группировок. Скорее всего это делается потому, что Мхарда христианский город и во время наступления боевиков 2 летней давности смог дать отпор террористам и не был захвачен. Для боевиков Мхарда выступает раздражительным фактором. Во-первых, большая часть населения — христиане. Во-вторых, жители Мхарды сумели дать отпор незаконным вооруженным формированиям.
На сегодняшний день ситуация существенно поменялась во всей республике. Если 2 года назад боевики имели преимущество перед деморализованной и уставшей сирийской армией и, чувствуя полную безнаказанность и поддержку своих кураторов смело шли в атаку. Теперь подразделения САА это опытные и боеспособные соединения, прошедшие закалку в битвах в пустыне Дэйр-Эз-Зора, и боях за освобождение южных районов страны. В то же время исламистские группировки, понимая свое безвыходное положение, видят единственный вариант выжить, это пойти на прорыв, в надежде, что за них вступятся западные кураторы и Турция.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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