Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 07 мая 2019

Бандформирования из Идлибской зоны деэскалации своими постоянными атаками мирных населенных пунктов вынудили Дамаск стянуть войска для отражения нападения террористов на провинцию Хама.

Вчера в район населенного пункта Махарда, находящегося в 9 километрах от границы так называемой Идлибской зоны деэскалации, подконтрольной боевикам «Тахрир-аш-Шам», было переброшено около двух танковых батальонов из состава 3 танковой дивизии Сирийской Арабской Армии.

Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник.

Они прибыли на усиление уже размещенных здесь подразделений правительственных войск. По мнению местных жителей, причиной этого являются участившиеся артиллерийские обстрелы со стороны занятых террористами населенных пунктов Эль-Латамна и Кафер-Зайта. Только за 5 мая боевики четырежды обстреливали позиции сирийских военных, обороняющихся в этом районе.

Подготовка наступления банд

События, происходившие в течение последней недели на севере провинции Хама, не оставляют никаких сомнений в завершении подготовки к наступлению поддерживаемых Турцией террористов. На подконтрольной им территории Идлибской зоны деэскалации в районе населенных пунктов Мурек, Эль-Латамна и Кафер-Зайта создана ударная группировка.

В ее составе, кроме пикапов с пулеметами, значительное количество танков и артиллерии. Только в течение 5 мая в Мурек прибыли около ста боевиков группировки «Исламская партия Туркестана», усиленных тремя танками и минометами. Становится совершенно очевидным фактом, что Турция не в состоянии контролировать действия боевиков террористических организаций, окопавшихся в так называемой Идлибской зоне деэскалации, и прекратить нарушение ими режима прекращения боевых действий.

Ответный удар

«В понедельник, 6 мая, Сирийская Арабская Армия начала военную операцию на севере Хамы. Населенные пункты Джанабара, Аль-Бана и Тель-Осман, бывшие до этого под контролем зелёных духов, взяты и контролируются правительственными силами», — с места событий сообщил военкор «Русской Весны» Олег Блохин.

Днём армейцы при поддержке боевой авиации ВКС России перерезали дорогу между подконтрольными бандформированиям городами Каалъат-эль-Мудик и Кафр Набуда и приступили к подготовке к штурму последнего. Артиллерия начала перемалывать укреплённые позиции террористов в г. Кафр Набуда, который является одной из важных целей контрудара САА, ведь именно здесь сосредоточены силы исламистов, осуществлявших нападения на позиции солдат и ополченцев на севере провинции Хама.

После потери ряда населенных пунктов идлибские террористы начали направлять дополнительные силы на северо-запад провинции Хама. Бои продолжаются.

Перед наступлением: Хама в огне, 57 убитых

Перед этим тревожные новости начали приходить из населённых мирными жителями районов Хамы. Сирийские источники сообщили, что воскресенье не пережили 57 мирных жителей. Среди убитых боевиками было 7 детей.

«Ежедневные обстрелы сделали жизнь моих сограждан невыносимой.

Все живут в страхе. Те, кто смогли уехать, рассказывают, что не спали по ночам, прислушиваясь к каждому шороху. Днём ситуация не лучше. Выходят на улицу редко, короткими перебежками в магазин и обратно. Дети забыли, что такое прогулки на улице.

Слыша сигнал воздушной тревоги, остается несколько секунд, чтобы спрятаться в подвале или просто упасть на землю и ждать, полагаясь на случай и волю Аллаха.

Террористы сами не живут и мешают другим. Пока они сидели в Идлибе, первые несколько месяцев было относительно спокойно. Сейчас же должно произойти что-то плохое. Не зря они скопились у границы провинции зла. Я уверен, что правительственная армия нашего президента защитит нас и не позволит вернуть страну в хаос и разруху», — рассказал местный житель Равад Заки.

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Видео военкора «Русской Весны» Олега Блохина из северной Хамы