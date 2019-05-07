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Путин и Трамп, Хаматова против 9 мая, Слепаков против СССР

08:45. 7 мая 2019 Просмотров - 196 4 коммент. Опубликовал:

Концептуальные итоги недели. Двадцать восьмой выпуск

- Состоялся телефонный разговор Президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа;
- Представители шоу-бизнеса сделали ряд антисоветских заявлений;
- Олигарх Игорь Коломойский заявил в интервью, что на Украине идет “гражданский конфликт”, что существенно отличается от его прежних заявлений.

Какой должна быть новая экономика? В чём сущность логических ошибок, какой вред они приносят, и как их можно избежать? Читайте в книгах:

Экономика инновационного развития. Управленческие основы экономической теории, Величко Михаил Викторович, Ефимов В.А., Зазнобин В.М.

Логические ошибки. Как они мешают правильно мыслить (Госполитиздат, 1958), Уёмов Авенир Иванович

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Концептуал ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/putin-i-tramp-hamatova-protiv-9-maya-slepakov-protiv-sssr

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 12875 11085
    Ирбис 7 мая 2019 в 9:19

    Представители шоу-бизнеса сделали ряд антисоветских заявлений; ну и кто сделал? Ну да ярчайшие представители “русского” народа Сёма Слепаков и Чулпан Хаматова. Вот такая в РФ понимаешь свобода слова! Россиянам можно говорить всё что они думают, а вот для русских на всякий случай Статья 282.)))

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    2
    • 2013 1801
      maryИрбис 7 мая 2019 в 10:18

      а накануне,такую же звезду русофоба ,препода в МПГУ ,в школе для богатых”Золотое сечение”-Д.Быкова-Зильбертруда,который таскался с лекциями по стране(они жутко старательные эти жиды,все читают и читают свои труды дуракам русским ,какая плохая власть ,как и серые)и его схватил удар в самолете ,была поднята страна на спасение толстого себарита,выделен спецрейс и докладывалась ситуация в кремле.Сюр?-нет реальность уже.
      П.С. и эмоциональные люди,типа меня, услышав душещипательный рассказ (правдивый)К.Лаврова (как не верить)честно хают власть,но ,зная эту систему правдорубов типа Дудя ,Хаматовой,еще могут отделить зерна от плевел,а ведь 90% народа не желает вникать,они тупо работают и верят картинке или понравившемуся в юности или порекомендованному друзьями пророку.
      П.П.С. насчет Крыма сегодня прочла ,что во избежание конфликта межнационального,власти Крыма приняли решение ,изьять из учебника истории раздел о предательстве массовом татар во время ВОВ..Они всеравно добьют нас русских,ленивых ,чтобы мыслить и стремиться к чему-то.

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