Путин и Трамп, Хаматова против 9 мая, Слепаков против СССР

Концептуал СМИ Концептуальные итоги недели. Двадцать восьмой выпуск

- Состоялся телефонный разговор Президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа;

- Представители шоу-бизнеса сделали ряд антисоветских заявлений;

- Олигарх Игорь Коломойский заявил в интервью, что на Украине идет “гражданский конфликт”, что существенно отличается от его прежних заявлений.



Какой должна быть новая экономика? В чём сущность логических ошибок, какой вред они приносят, и как их можно избежать? Читайте в книгах:

Экономика инновационного развития. Управленческие основы экономической теории, Величко Михаил Викторович, Ефимов В.А., Зазнобин В.М.

Логические ошибки. Как они мешают правильно мыслить (Госполитиздат, 1958), Уёмов Авенир Иванович



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