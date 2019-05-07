Главная » Невероятное в мире, Политика

НКО, «благотворительные организации» и различные фонды – это диверсанты, разрушающие страны изнутри

23:40. 7 мая 2019 Просмотров - 77 Нет комментариев Опубликовал:

Начиная с 2011 г. разрушительной деятельности НКО мы посвятили большое количество публикаций, в т.ч. и многие десятки собственных расследований неблаговидной деятельности этих организаций.

За время работы с материалами по НКО, от финансируемых Госдепом (а также правительствами Великобритании, Норвегии, Германии и т.д.) и разными „благотворительными” фондами (Клинтонов, Гейтса, Макартура, Карнеги, Буша и пр.) и до „исследовательских” институтов и „мозговых центров” (UNICEF, NDI, Гуверовский ин-т, Freedom House, National Endowment for Democracy, Маккинси, PriceWaterhouse, БИСИ и т.п.) – самыми красноречивыми и откровенными оказались две картинки из официальной методички Совета Европы (опуликованной, в т.ч. и на руском языке) о том, как НКО должны перехватывать управление и добиваться своих целей в чужих странах.

Этими картинками (выше и ниже) мы и предваряем помещаемую публикацию коллеги.

*

Н.К.О. Некоммерческие организации. Разномастные фонды и «благотворительные организации», на протяжении многих десятилетий изображающие борьбу за эфемерные «общечеловеческие ценности», реально же — служащие целям глобального порабощения всего мира.

Все эти «Международные амнистии», упорно не замечающие репрессий и форменного геноцида на Донбассе и в Одессе, «Фридом хаусы», дозволяющие свободу любых злодейств тем, кто им угоден и выгоден… Имя им легион…

Многие из них когда-то были основаны действительно свободомыслящими и вполне либеральными в старом, высоком смысле этого слова, людьми типа Бертрана Рассела или Альберта Эйнштейна, но – «благими намерениями выстлана дорога в ад». Ибо оказались они в руках отнюдь не прекраснодушных идеалистов уже вымершего племени либералов ХХ века, но — жестких и циничных прагматиков, нынешнего жестокого и подлого времени.

Формально, они позиционируют себя как сугубо гуманитарные объединения свободомыслящих людей, ставящих своей задачей борьбу за всеобщее архи-либеральное житьё в освобожденном от диктатур и всяческого насилия , мире. Фактически же — все они являются изощренными орудиями пресловутой «глобализации», реалтно ведущей нашу цивилизацию к тотальной диктатуре мирового финансового капитала американского пошиба…

Вам кажется это странным — как же, ведь благородные же люди, благотворители и бескорыстные защитники прав человека, а вы посмотрите и убедитесь хотя бы на примере нашей несчастной страны! Ведь куда не глянь (или не плюнь?!) – повсюду среди закоптерщиков майданного переворота вы увидите выкормышей этой всемирной заразы.

Тех, кого именуют «грантоедами». Ибо те самые «независимые» международные гуманитарные конторы чинно вскормили прошедших соответствующие стажировки и курсы подготовки и «самого украинского пуштуна» Мустафу Найема, и «позор Одессы» Лёшу Гончаренко, и прочих граждан Украины, парадоксально сменивших свою былую ориентацию после соответствующей обработки и «подкормки» за кордоном.

От одесского художника-порнографа Ройтбурда, выкормыша фонда Сороса, когда-то корчившего из себя «независимого творца», а ставшего апологетом одесской гекатомбы 2 мая — до его же друга-приятеля «поэта-психиатра» Бориса Херсонского, со скоростью света прошедшего путь от жесткого критика бандеровцев до их же пособника, «жидобандеровца», как он сам себя именует. Не за вкусные ли закордонные гранты?!

И то, что одной из основных причин майданного переворота была не только слабенькая попытка Януковича отстраниться от заведомо самоубийственной «евроинтеграции», но и его запоздалое желание хоть как-то регламентировать иностранное спонсирование все тех же разрушительных НКО, говорит об одном:

Запад давным-давно готовил превращение Украины в свой антироссийский плацдарм, используя все самые грязные методы подкупа подлых и науськивания злобных, дабы подготовить превращение страны в свой плацдарм и «серую зону» на рубежах России.

Но кто же столь злонамеренно и умело все это придумал и разработал? – А тому есть имя и история. Извольте полюбопытствовать!

В скромном районе старинного американского города Бостона еще недавно жил пожилой человек по имени Джин Шарп. Старый холостяк, тихо скончавшийся в прошлом году в преклонном возрасте 90 лет, Он был тих и аскетичен. После аварии – опасался садиться за руль автомобиля и толком так не освоил Интернет. Он позиционировал себя как независимый ученый-историк и политолог, последователь Генри Дэвида Торо, Льва Толстого и Махатмы Ганди — трех великих теоретиков непротивления злу ненасилием…
И, тем не менее, на его совести столько невинных жертв, что иные нацистские преступники в аду тихо щелкают зубами от кровожадной зависти к «коллеге».

Казалось бы, мало ли в Штатах этаких безобидных чудаков? – Но все дело в том, что по этому же был адресу зарегистрирован Общественный институт имени Альберта Эйнштейна. Само собой — сугубо независимая организация, формально занимающаяся распространением все тех же «методов ненасильственных действий в конфликтах по всему миру».

Фактически же, по мнению действительно независимых экспертов — эта скромная, тихая контора является центром всемирной паутины, разрабатывающей и направляющей в последние три десятилетия разнообразные «цветные» и «бархатные» революции.

Разумеется, сам мистер Шарп с возмущением отвергал подобные обвинения, дескать — он всего лишь скромный ученый-теоретик. Еще большее недоумение вызывали у него любые подозрения в связях с правительством США и ЦРУ. Позвольте, негодовал сей кабинетный мудрец, да ведь я в юности сам отсидел целых девять месяцев за отказ идти на войну в Корее!

Заметим, кстати, что подобные «грехи молодости» были весьма свойственны многим профессиональным провокаторам в стиле Зубатова, попа Гапона или Азефа. Но дело даже не в этом: реальная биография доктора Шарпа, равно как и история института имени Эйнштейна, и одноименного фонда свидетельствуют о вещах вполне понятных, и отнюдь не невинных. Судите сами…

«Независимый ученый» закончил университет штата Огайо, затем защитив докторскую диссертацию в Оксфорде. Действительно, во время войны в Корее в начале 50-х годов прошлогот века, он отказался идти в армию, и некоторое время провел в заключении. А затем — в течении ряда лет занимался изучением теории «гражданского неповиновения» своего земляка Торо, заодно восторгаясь великим непротивленцем Толстым и отцом современной Индии — махатмой Ганди…

Однако, достаточно почитать его две базовые работы – «От диктатуры к демократии» и «198 методов ненасильственных действий», чтобы понять: учения вышеупомянутых прекраснодушных мудрецов для мистера Шарпа не базис, но скорее, ширма.

Ведь именно эти книги стали практическими руководствами для разноцветных революций и мятежей с начала 80-х годов минувшего века.

Повстанцы в Бирме (Мьянме) и сепаратисты в Литве и Латвии, китайские оппозиционеры и «пятая колонна» в Венесуэле и Белоруссии, сербский «Отпор», украинская «Пора». и прочие людоеды майданного толка, грузинская «Кмара», равно как и  все без исключения организаторы переворотов в арабских странах и наших пресловутых «оранжевой революции» и «революции достоинства» не только изучали специально переведенные творения мистера Шарпа, но и проходили спецкурсы под эгидой разнообразных общественных организаций, непосредственно связанных с Институтом и фондом имени Эйнштейна.

А само это «сугубо гуманитарное», исследовательское, и конечно же — независимое учреждение, основанное в 1983 году, финансируется такими структурами как фонды Сороса и Форда, «Фридом Хаус» и Американским институтом мира, Национальным фондом США по поддержке демократии…перечислять можно долго, но реальные отчеты самого же шарповского института недвусмысленно свидетельствуют о прямом субсидировании его деятельности кругами, мягко говоря, близкими к истеблишменту США и его основному орудию влияния — ЦРУ.

Да и деятельность самого Шарпа в эти десятилетия говорит сама за себя: в конце 80-х он оказывается в лагерях бирманских повстанцев вместе с полковником и сотрудником ЦРУ Робертом Хелви….в 89 — за две недели до беспорядков на пекинской площади Тяньаньмэнь, посещает Китай, откуда с позором выслан после разгрома неудавшейся «революции»…в конце тех же 80-х — начале 90-х — консультирует литовский «Саюдис», причем встречается в Вильнюсе с Витаутасом Ландсбергисом за считанные дни до столкновений 13 января 1991.

Кстати, иные наиболее жесткие эксперты подозревают его в идее организации стрельбы таинственных снайперов по демонстрантам… И этак же методика «пальбы в спину» в точности повторилась на Майдане в 2014!

Практически все группы, ставшие сердцевиной «цветных революций» проходили курсы подготовки по книгам Шарпа, причем — на деньги «благотворительных фондов»!

Но в чем же заключается его «победоносная и мирная теория»? – Формально — она вроде бы основано на учениях «непротивленцев». Дескать, любое государство базируется на поддержке народа. А значит — достаточно мирно выйти на площадь и прекратить выполнять указания «преступного режима»,и он падет…

Причем — даже если это жесткая диктатура! Право, страшно и смешно представить себе судьбу подобных «протестантов» как раз при реальных диктаторских режимах — к примеру, при Гитлере или Сталине, а ведь Шарп утверждает, что «обобщил опыт сопротивления» тех времен.

Да и неудачи попыток путчей в том же Китае в 1989 (кстати, жертвы там были и со стороны властей, а со стороны протестующих — заведомо преувеличены и не доказаны!), или в Венесуэле в 1994, равно как и в Белоруссии, свидетельствует о том, что сильное государство пользуется реальной поддержкой народа, и легко справляется с потугами инспирированных «народных протестов».

Да и сами методы, если хоть вскользь ознакомится с книгами Шарпа, сводятся к…явному саботажу, подкупу и чиновников, и «протестующих» и принципиальному разрушению самой структуры государства!

Проще говоря, в «сухом остатке» вырисовывается неблаговидная картина: любой неугодный «мировой демократии» – читай, США и их союзникам, режим как раз отнюдь не жестко-диктаторский, но в чем-то не угодивший и мешающий реальной всемирной диктатуре объявляется диктаторским, и разрушается вместе с основами всей государственной структуры.

А значит — становится очередной жертвой борьбы за установление гегемонии сил, реально стремящихся к тотальному контролю за целыми регионами и их богатейшими ресурсами.

Нет нужды говорить о методах «мирных ненасильственных революций» – сложно себе представить толстовцев или учеников Ганди, громящих официальные учреждения и грабящих магазины, забивающих насмерть «беркутовцев» на Майдане или сжигающих живьем своих одесских противников…

Не говоря уж об убийствах что государственных служащих, что – «лютых диктаторов». Достаточно вспомнить страшную судьбу полковника Каддафи…

Любопытно, что сам мистер Шарп в интервью русской службе ВВС в свое время ужасно возмущался тому, что ему, дескать приписывают инициацию предвыборных беспорядков в Москве. Мол — в России есть свой опыт Февральской революции!

Воистину — оговорка по Фрейду! Ведь именно этот опыт массового саботажа и разрушения основ державы, да еще и в момент кровопролитной войны, и стал истинной базой его деструктивного и выгодного врагам и России, и реальной свободы во всем мире, учения.

А Толстой, Торо и Ганди — всего лишь прикрытие для реальной подрывной деятельности и самого ранее печально известного, а ныне покойного, Шарпа, и его хозяев да спонсоров.

Но сегодняшняя Россия — не Египет и не Сербия. А многострадальная Украина — ярчайший пример того, как это «мирное учение» становится форменным орудием разрушения страны. Провокаторов надо знать в лицо, сорвав с них благовидную маску!

Тем паче, за их внешне прекраснодушными декларациями стоят не только достаточно идеологически отстраненные геополитические амбиции США, но и вполне конкретные меркантильные интересы международных спекулянтов и грабителей типа пресловутого «благотворителя» Сороса.



Игорь Плисюк


***


Источник.
.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4448294.html

Метки: госдеп, история, нко, оранжевая, революция, Россия, США, управление, цру

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Кто есть кто в "стоп-листе" иностранных фондов
...) (США) Крупнейшая международная благотворительная организация, которая поддерживает и финансирует различные программы в области..., очевидно, продолжает участвовать в финансировании различных российских НКО через пожертвования. В частности...
Что общего у российских телешоу и западных НКО?
... на примере деятельности НКО Знакомьтесь, некоммерческая организация благотворительный фонд «Колыбель надежды...сфере тоже действует множество различных НКО. Давайте познакомимся с одним... отношений». Центр предлагает различные услуги по психологической и...
Музей ГУЛАГа – инструмент десоветизации
...сейфами, в которых в различных лагерях и тюрьмах хранились личные... Запада против законных правительств различных государств не меняется уже ... организации — филолог Семён Самуилович Виленский». Итак, «Возвращение» — это ещё одна «благотворительная» НКО...
Бжезинскому и не снилось: тайная история крупнейшей НКО — YMCA
...различных странах переводилось по-своему: Союз христианской молодёжи, ИМКА, Молодёжная христианская организация... спортивных соревнований и благотворительных мероприятий велась идеологическая деятельность... любой другой подобной НКО с западным финансированием....
Общественные организации!?!
..., представители Правительства Москвы, НКО, советов молодых семей, ...социально ориентированные некоммерческие общественные организации", предназначенный для специалистов... корпуса различных государств: поздравления, мастер- классы, благотворительный аукцион с...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 24 ноября 2017
...на один уровень, — говорит сотрудник благотворительной организации из Мидана. — Средний класс обеднел...пришли на смену журналисты, сотрудники НКО… «Мы взвесили все за ...Сирии. Они осуществляют массированные поставки различной военной техники для формирований „...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)