Мы помним?
Отечественное днище. https://www.facebook.com/school138/photos/a.455489734647901/1092898550907013/?type=3&theater Все это дано под тэгами "Мы помним" и "9 мая".
В рамках мероприятий к 9 мая и Дню Победы прошло возложение цветов к памятнику Тухачевскому, который к Великой Отечественной Войне имеет отношение чуть более чем никакого, так как был расстрелян за организацию заговора за 4 года до войны.
Еще лет 15-20 "успехов" на ниве образования и Тухачевский будет среди участников взятия Берлина. Ведь маршал. И памятник есть.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4971408.html
КАКОЕ Наглое оболванивание даже еще при жизни ветеранов и нас, кто тоже в советской школе учился и рассуждать умеет.
А что? Долгие дела и делают Загодя.Внушить молодежи про Победу в Войне Союзников, а не Наших, Предателей в героев Перекрасить, как с Тухачевским, можно и Власова сюда.И вперед.Потом “покаяться” за убийство Мирных фашистов и платить им контрибуцию, начать Принимать Черных Беженцев, Продолжить распостранять “теорию о талантливых и красивых” потомков смешанных браков, изничтожать Всё Русское в Корне…как это делается сейчас
да уж. Город наполняется неграми, армия и политики бездействуют. и нафиг они тогда?
Так может не в западе дело? А всё же в самой России что то не так? Осталось только памятник Троцкому поставить и его объявить главным героем ВОВ!
читала ,что школа приняла решение возложить венок к близстоящему памятнику?Если памятник стоит?то несведущая сегодня молодежь исполняет ритуал не думая ? или провокация?В этом весь жид Колонель,он говорит часть правды всегда и очень,ну очень много строчит ,как Дудь прямо.Не возбуждайтесь,соберите больше материала.