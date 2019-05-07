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Мы помним?

14:56. 7 мая 2019 Просмотров - 142 4 коммент. Опубликовал:



Отечественное днище. https://www.facebook.com/school138/photos/a.455489734647901/1092898550907013/?type=3&theater Все это дано под тэгами "Мы помним" и "9 мая".
В рамках мероприятий к 9 мая и Дню Победы прошло возложение цветов к памятнику Тухачевскому, который к Великой Отечественной Войне имеет отношение чуть более чем никакого, так как был расстрелян за организацию заговора за 4 года до войны.


Еще лет 15-20 "успехов" на ниве образования и Тухачевский будет среди участников взятия Берлина. Ведь маршал. И памятник есть.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4971408.html

Метки: 9 мая, идиоты, образование, тухачевский, юмор

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 1621 1403
    Мирослава 7 мая 2019 в 16:35

    КАКОЕ Наглое оболванивание даже еще при жизни ветеранов и нас, кто тоже в советской школе учился и рассуждать умеет.
    А что? Долгие дела и делают Загодя.Внушить молодежи про Победу в Войне Союзников, а не Наших, Предателей в героев Перекрасить, как с Тухачевским, можно и Власова сюда.И вперед.Потом “покаяться” за убийство Мирных фашистов и платить им контрибуцию, начать Принимать Черных Беженцев, Продолжить распостранять “теорию о талантливых и красивых” потомков смешанных браков, изничтожать Всё Русское в Корне…как это делается сейчас

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    2
  • 22360 14795
    Ликвидатор 7 мая 2019 в 16:41

    да уж. Город наполняется неграми, армия и политики бездействуют. и нафиг они тогда?

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    1
  • 12909 11119
    Ирбис 7 мая 2019 в 17:38

    Так может не в западе дело? А всё же в самой России что то не так? Осталось только памятник Троцкому поставить и его объявить главным героем ВОВ!

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    • 2028 1816
      maryИрбис 7 мая 2019 в 18:12

      читала ,что школа приняла решение возложить венок к близстоящему памятнику?Если памятник стоит?то несведущая сегодня молодежь исполняет ритуал не думая ? или провокация?В этом весь жид Колонель,он говорит часть правды всегда и очень,ну очень много строчит ,как Дудь прямо.Не возбуждайтесь,соберите больше материала.

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