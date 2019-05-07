



Отечественное днище. https://www.facebook.com/school138/photos/a.455489734647901/1092898550907013/?type=3&theater Все это дано под тэгами "Мы помним" и "9 мая".

В рамках мероприятий к 9 мая и Дню Победы прошло возложение цветов к памятнику Тухачевскому, который к Великой Отечественной Войне имеет отношение чуть более чем никакого, так как был расстрелян за организацию заговора за 4 года до войны.

Еще лет 15-20 "успехов" на ниве образования и Тухачевский будет среди участников взятия Берлина. Ведь маршал. И памятник есть.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4971408.html