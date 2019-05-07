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Иду на таран. Сильные духом. Выпуск 16

23:40. 7 мая 2019 Просмотров - 61 Нет комментариев Опубликовал:

Передача о сражениях и подвигах советских лётчиков во время Великой Отечественной войны. Посвящается 9 мая.

Одно из наиболее ярких проявлений подвига «сталинских соколов» во время Великой Отечественной войны – воздушный таран. Это чисто русский боевой приём, когда летчик, исчерпав другие возможности, идёт на столкновение с самолётом врага, с целью уничтожить его. Конечно, воздушный таран – дело опасное, и летчики нередко гибли, пытаясь сбить противника подобным способом. Однако, несмотря на смертельную опасность, наши асы за 4 года войны совершили более шестисот воздушных таранов, что свидетельствует не только о высоком моральном духе советских летчиков, но и о массовом героизме всего народа.

Автор выпуска: Дмитрий Назаренко
Текст читает: Сергей Горин
Звуковое оформление: Артём Карев
Видео-оформление: В. Василичъ

Программа подготовлена при содействии “Народного Славянского радио”.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=iyeEyU8ZMBw

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