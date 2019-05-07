Иду на таран. Сильные духом. Выпуск 16

Передача о сражениях и подвигах советских лётчиков во время Великой Отечественной войны. Посвящается 9 мая.



Одно из наиболее ярких проявлений подвига «сталинских соколов» во время Великой Отечественной войны – воздушный таран. Это чисто русский боевой приём, когда летчик, исчерпав другие возможности, идёт на столкновение с самолётом врага, с целью уничтожить его. Конечно, воздушный таран – дело опасное, и летчики нередко гибли, пытаясь сбить противника подобным способом. Однако, несмотря на смертельную опасность, наши асы за 4 года войны совершили более шестисот воздушных таранов, что свидетельствует не только о высоком моральном духе советских летчиков, но и о массовом героизме всего народа.



Автор выпуска: Дмитрий Назаренко

Текст читает: Сергей Горин

Звуковое оформление: Артём Карев

Видео-оформление: В. Василичъ



Программа подготовлена при содействии “Народного Славянского радио”.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=iyeEyU8ZMBw