Е.Ю.Спицын, Г.В.Талина и Л.Г.Косулина “Бабий век на русском троне: государственные институты и РПЦ”

Истина предназначена для искренних искателей, а не для праздно любопытствующих. Увидев, поверить легко, тогда не нужен душевный поиск. Сверхчувственная истина открывается лишь тем, кто её заслужил, кто сам преодолел свой материалистический скептицизм.

— Парамаханса Йогананда