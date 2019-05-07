Е.Ю.Спицын, Г.В.Талина и Л.Г.Косулина “Бабий век на русском троне: государственные институты и РПЦ”

...Спицын рассказывает о традициях общинности русского народа, которые существовали на протяжении всех веков.... исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич============================================================================ Комсомольская площадь...
...ликвидировали февральский проект уничтожения русской цивилизации и русского народа.По планам ...фронт — Крестьянская война. Крестьяне, веками копившие ненависть к помещикам, освободятся...массового террора.Александр Самсонов***Евгений Спицын в программе «Кому на...
Русское Общественное Движение «Возрождение. Золотой Век» – это проект по качественному ...своей задачей пробуждение генетической памяти русского народа и других коренных ... и смерть. «Возрождение. Золотой Век» – это путь эволюционного развития человечества...
ЕС ждет апокалипсиса в Японии в ближайшие часы Еврокомиссар по энергетике Гюнтер Оттингер заявил, выступая перед Европарламентом, что ситуация на японской АЭС "Фукусима-1" вышла из-под контроля, сообщает Reuters. По его словам, уже в ближайшие часы в ...
Истина предназначена для искренних искателей, а не для праздно любопытствующих. Увидев, поверить легко, тогда не нужен душевный поиск. Сверхчувственная истина открывается лишь тем, кто её заслужил, кто сам преодолел свой материалистический скептицизм.