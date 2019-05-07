Главная » Видео, История, Мировоззрение

Е.Ю.Спицын, Г.В.Талина и Л.Г.Косулина “Бабий век на русском троне: государственные институты и РПЦ”

14:36. 7 мая 2019 Просмотров - 44 Нет комментариев Опубликовал:

#МПГУ #Спицын #Талина #Косулина #Историческиезарисовки #История

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=j_oR3PM2d1c

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
В чем уникальность русской цивилизации. Евгений Спицын
...Спицын рассказывает о традициях общинности русского народа, которые существовали на протяжении всех веков.... исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич============================================================================ Комсомольская площадь...
Октябрь спас Россию!
...ликвидировали февральский проект уничтожения русской цивилизации и русского народа.По планам ...фронт — Крестьянская война. Крестьяне, веками копившие ненависть к помещикам, освободятся...массового террора.Александр Самсонов***Евгений Спицын в программе «Кому на...
О деятельности Русского Общественного Движения «Возрождение. Золотой Век»
Русское Общественное Движение «Возрождение. Золотой Век» – это проект по качественному ...своей задачей пробуждение генетической памяти русского народа и других коренных ... и смерть. «Возрождение. Золотой Век» – это путь эволюционного развития человечества...
ЕС ждет апокалипсиса в Японии в ближайшие часы
ЕС ждет апокалипсиса в Японии в ближайшие часы Еврокомиссар по энергетике Гюнтер Оттингер заявил, выступая перед Европарламентом, что ситуация на японской АЭС "Фукусима-1" вышла из-под контроля, сообщает Reuters. По его словам, уже в ближайшие часы в ...
Запрещённая на ТВ социальная реклама в 2010
Источник http://via-midgard.info/
Аркаим России не нужен
Что стало с известным славянским памятником АркаимИсточник http://via-midgard.info/

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)