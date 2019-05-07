Можно по разному относиться к древним римлянам, но сомневаться в их мудрости я бы не стал. Да, они, как нация, были напрочь лишены фантазии — от слова «совсем». Из-за этого даже всеми своими инженерными изобретениями они были обязаны либо грекам, входившим в состав империи, либо представителям каких-то других её народов. С моральной точки зрения они так же никогда не являлись эталоном. Всё это чистая правда. Но правда и то, что именно они создали империю, ставшую эталоном для всех, кто пришёл после них. И на фундаменте которой возникла вся современная европейская цивилизация, включая и Россию тоже, нравится это кому-то или нет. Так что к их словам я бы прислушивался. Ну, как минимум. А мудрости свои они нам оставили в избытке. В том числе и в виде классических латинских изречений. Одно из которых я как раз сейчас вспоминаю: «Non progredi est regredi». Не идти вперёд — значит идти назад. Оно так переводится. К сожалению, в очередной раз вынужден признать, что о таком простом правиле жизни напрочь забыли. А справедливым оно имеет свойство оказываться в самый неожиданный момент и в самых неожиданных местах.

Тем более это очевидно в таких вещах, как геополитика. И дело вот в чём: в геополитике никогда и ничего не остаётся безнаказанным. К примеру, некоторые «умные люди» (которым «лучше знать») взяли и закрыли «проект Новороссия». Который, на самом деле, не «проект», а народная воля, а, значит, «закрывали» его с мясом и вмести со многими его носителями (в физическом смысле слова). Ну, так или иначе, в итоге всё-таки закрыли. Зачем и почему? В данный момент это не важно. После этого закрытия даже не заморозили, а просто выморозили Донбасс. Тоже вместе со многими носителями идеи. Ну, а что — лес же рубят и щепки летят. И, в итоге, наступили тишина. Мёртвая. Но я вам вот, что скажу, друзья: я не стану гадать о причинах того, зачем они такое сотворили, однако основным результатом стала потеря стратегической инициативы в геополитике. РФ остановилась на самом важном, самом метафизически значимом направлении, которое не компенсировать никакой Сирией и никакой Венесуэлой. А не идти вперёд — значит идти назад.

И в итоге не стоит удивляться тому, что всё начинает валиться даже там, где этого не могло быть в принципе. Ну, вернее, так казалось до самого недавнего времени.

Например, в Белоруссии.

Где всё те же «умные люди» вдруг внезапно вспомнили о союзном договоре, которому в этом году исполняется двадцать лет и об исполнении которого они же всё это время благополучно не вспоминали, и начали усиленно склонять Лукашенко к сожительству. После чего с удивлением обнаружили, что он не склоняется. Знаете, я не стал бы фетишизировать нынешний конфликт с Лукашенко. Потому, что не в Лукашенко здесь дело. Да и сам конфликт этот — всего лишь симптом. А, прежде чем говорить, чего именно, хочу коротко напомнить о том, что очень долго происходило на территории соседнего государственного новообразования — Украины. Где очень долгие годы общество варилось в собственном соку, обуреваемое процессами, которые те самые «умные люди» доблестно игнорировали все эти упомянутые долгие годы. И не надо причитать по поводу «злых американцев». Пусть это делают бабушки перед телевизором, с экрана которого на них строго смотрит гипнотический Соловьёв. Уровень американской злобности не имеет значения. Потому, что Украину вчистую пролюбили те, кто за это отвечал. Своей некомпетентностью и чванством. Причём, упущено было всё и на всех этапах, включая подготовку к обоим Майданам. И американцам здесь всего лишь оставалось радостно потирать потные ладошки. А теперь, после «закрытия» Новороссии и «заморозки» Донбасса, та самая Украина начала упущенную инициативу перехватывать. И начинать ползучее наступление туда, где её ну совершенно не ждали. По крайней мере, те самые «умные граждане».

И вот, друзья, теперь настало время поговорить о Белоруссии. В которой тоже всё это время шли весьма разнообразные процессы. На которые не обращали внимание ещё больше, чем на аналогичные процессы на Украине. А, между тем, переходить они начинают в не самый приятный формат. Пока незаметно, но вполне отчётливо. Я приведу один пример. Всего лишь один. А сколько их там ещё — одному Богу ведомо. Так вот, недавно в Минске был арестован и получил вполне символическое наказание в пять суток ареста один весьма примечательный персонаж — Денис Ивашин. Местный «свободный журналист», прославившийся яростной антироссийской позицией и методичной работой на информационном поле т.н. «белорусского национализма». Того самого, по поводу которого существуют вполне очевидные замыслы реконструировать его по образцу национализма украинского. Когда я об этом читал, меня позабавила фраза, прозвучавшая в заметке, дескать, осуждён он был за «работу на дне воли». Я прекрасно понимаю, что имелось в виду, но от этого фраза не перестаёт звучать менее двусмысленно. Однако мне очень быстро перестало быть смешно. И двусмысленность эта показалась мне очень символичной.

Главным образом после того, как я обнаружил, что за организацию представляет данный персонаж. А является он, ни много, ни мало, редактором белорусского отдела т. н. «международного волонтёрского проекта» InformNapalm. Эта структура, отлично знакомая всем, кто имеет хоть какое-то отношение к Донбассу, как занимающаяся сбором информации в пользу бандеровской Украины. В частности, по выявлению личностей ополченцев и членов их семей и передаче этих данных СБУ и карательным «добробатам». Не будет преувеличением с казать, что у данной организации на руках кровь. Но вот только это лирика. А проза другом: доказано, что сия «волонтёрская структура» на самом деле напрямую создана и содержится украинским спецслужбами- если конкретно, то главным центром информационно-психологических операций ССО Украины. Но если более подробно посмотреть биографию персонажа, то выясняется ещё более замечательные подробности. Например, его участие в мероприятиях, организуемых уже напрямую американскими и европейскими спецслужбами. А это, например, т. н. Балто-украинская международная осенняя школа «Resilience League: укрепление информационной и психологической сопротивляемости к современным гибридным угрозам», целью мероприятий которой была заявлена «подготовка специалистов информационно-психологических операций для стран Балтии, Украины и Беларуси». Напрямую заявлена. Расшифровывать это надо? Полагаю, нет. И участвовал он в данном мероприятии не только в качестве слушателя, но и в качестве инструктора. Ну, это помимо того, что деятельность сайта informnapalm.org, редактором и автором белорусскоязычной версии которого он является, открыто направлена против белорусского государства. Причём, не по моему скромному мнению, а по мнению самих белорусов.

И знаете, о чём говорит активность персонажей, подобных этому? Да всего лишь о том, что теперь уже в Белоруссии очевидным образом готовится Майдан. Со всеми вытекающими последствиями. Причём, готовится с нескольких сторон. Включая и украинскую. Начало бурной деятельности которой было предопределено потерей РФ стратегической инициативы на Донбассе. И я прекрасно понимаю, что именно бандеровская Украина забыла в Белоруссии. Это ведь отнюдь не только желание нагадить «клятым москалям». Давайте вы уже перестанете их примитивизировать, граждане. Вы и так уже много лет чванливо рассуждали о «тупых хохлах» и что, в итоге, получили? Теперь, вот, о белорусах так же рассуждать пытаетесь, что, на мой взгляд, просто отвратительно. Но речь не об этом, а о том, что у бандеровской Украины появились геополитические амбиции, реализовать которые она может только переварив Белоруссию. Сделав её своим клоном. Бандеризировав и майданизировав её. И у этих амбиций есть вполне конкретное название: интермариум — балточерноморский блок, намерения по созданию которого уже довольно давно и активно озвучивают граждане вроде Билецкого. По сути, это заявка на занятие геополитического места Речи Посполитой. И без Белоруссии создать такое полноценно вряд ли возможно. Другое дело, что сама Белоруссия в таком альянсе оказалась бы на десятых ролях. Не говоря уже о том, что полный разрыв с Россией (а подобный блок может быть только антироссийским — сама его геополитическая позиция это предопределяет) нанесёт по ней экономический и политический удар невероятной силы. Хочет ли она этого? Вряд ли. Но вот только у постмайданных стран, как правило, уже больше не спрашивают, чего они хотят.

Впрочем, решать это, в любом случае, самой Белоруссии. Я могу лишь искренне надеяться на её благоразумие. Я же сейчас хочу вернуться к началу повествования. К г-ну Лукашенко, вдруг резко проявившему неуступчивость. Вопрос ведь в том, что и его поведение, и первичные предмайданные процессы в самой Белоруссии происходят не на ровном месте. У меня вопрос: а вы, граждане интеграторы в погонах, вообще в курсе, насколько в белорусском обществе реально упал уровень популярности идеи воссоединения? Причём, даже не с Россией, а с вами. Лично, конкретно с вами, а заодно и с элитами, которые вы представляете. И это тоже, во многом, стало итогом того, к чему, под вашим чутким руководством, всё пришло на Донбассе. Я уж не говорю о том, что в Белоруссии выросло уже целое поколение, которое никогда не жило с нами в одной стране. Выросло как раз за те двадцать лет, на протяжении которых объединение с Белоруссией было вам не интересно. А это уже само по себе меняет политическую картину и требует совершенно другой линии поведения. Ну, и вы, стало быть, спохватились, да? Ай, какие молодцы! А пятнадцать или, хотя бы, десять лет назад спохватиться было слабо? Ведь это именно тогда началось падение популярности идеи воссоединения. А сейчас уже поздно щёки надувать. Сейчас с людьми работать надо. Тщательно. Кропотливо. Терпеливо. И, честно говоря, я сомневаюсь, что вы на это способны. Потому, что происходящее в этом вопросе сейчас — действительно настоящее «дно воли». Геополитической. И касается это отнюдь не белорусов.

Источник: https://novorosinform.org/768944