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ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ОЧИЩАЕТ ВЕСЬ МИР ОТ МУСОРА

16:28. 7 мая 2019 Просмотров - 218 Один комментарий Опубликовал:


Я готов работать кем угодно, лишь бы почистить планету от мусора. Райнер Нылвак

Эстонского предпринимателя Райнера Нылвака ужасно раздражали полиэтиленовые пакеты в лесу. «Честно говоря, я не любитель подбирать мусор, – говорит Райнер. – Но я встречал его столько, что больше не мог терпеть. Сложно в одиночку пытаться бороться с привычками людей. Тебе кажется, что нужно либо эвакуироваться на Марс, либо срочно что-то предпринять».

Райнер пожаловался местным чиновникам, но это не сработало. «Тогда я понял, что единственный способ достучаться до людей – пожертвовать чем-то самому, – рассказывает он. – Ты не говоришь всем, что делать или как себя вести. Ты показываешь, как тебя лично ранят действия людей. И тогда они приходят помочь тебе и сделать тебя счастливее».

Райнер объявил о совершенно безумном плане: он, самый обычный житель страны, очистит всю Эстонию от мусора за один день – 3 мая 2008 года. И собрал команду единомышленников из четырех друзей. «На первой встрече моя подруга записала в блокноте: “для протокола: мы очистим всю Эстонию третьего мая”, – рассказывает Нылвак. – Увидев это, я подумал: ничего себе, теперь все официально. Хотя на самом деле это был абсурд – у нас не было ничего, чтобы приблизиться к цели». Райнер и его команда начали записывать имена тех, кто мог быть полезен. Поначалу это были просто друзья друзей. «Мы звонили каждому лично и объясняли идею, – говорит Райнер. – А потом спрашивали, настолько ли безумен человек, чтобы присоединиться к нам и помочь? Так к нам пришли первые двадцать волонтеров. Все, кроме одного, дошли с нами до самого конца».

Райнер оказался прав. В ответ на его энтузиазм люди начали жертвовать чем-то сами. Ради участия в уборке одна женщина отказалась от подарка на своей основной работе – двухнедельного путешествия на тропический остров. 650 волонтеров по всей Эстонии под руководством Райнера организованно работали бесплатно. Но больше всех вкалывал сам Нылвак: за подготовкой он проводил по 12 часов в день в течение 7 месяцев. «Мы шли к лучшим адвокатам и говорили: нам кажется, мы сможем очистить страну от мусора, если вы предоставите нам ценных сотрудников. Получая согласие, отправлялись к журналистам и предлагали им сделать сюжеты об этом событии, – говорит Райнер. – В какой-то момент у меня было по пять встреч в день – и во время разговора с людьми я еще успевал думать о своем. Каждую субботу мы встречались и составляли карту мусорных свалок. Наш общий чат в Скайпе непрерывно работал семь месяцев. Если кто-то заболевал, то другому человеку приходилось жертвовать сном ради подготовки».

Утром 3 мая на акцию пришли 50 000 человек. Без участия государства, без агитирующих плакатов и назойливой рекламы. Райнер до сих пор с удивлением отмечает: это только официальные цифры, еще тысячи добровольцев просто не зарегистрировались. В этот день мусор собрали на всех точках – 10 000 тонн.

Неожиданно для Райнера феномен акции «Сделаем!» начал распространяться как вирусное видео. Ему звонили со всего мира, чтобы узнать о том, насколько правдиво то, что произошло в Эстонии 3 мая. Приехавшие из Франции тележурналисты даже объехали вместе с Райнером все места бывших свалок. «Однажды мне позвонил преподаватель крупного бразильского университета, – рассказывает Райнер. – Сказал, что начинает учебный год с показа видеосюжета о нас. А мы-то думали, что просто решали проблему в Эстонии».

Так, уже в следующем году Райнер предложил людям из разных стран мира перевести идею на мировой уровень. Глобальная сеть «Сделаем!» (Letʼs Do It!) – это объединение волонтеров в разных странах мира, увлеченных идеей очистить места вокруг них от мусора. «У нас в списке сейчас больше ста стран, – говорит Райнер. – Некоторые из них куда стали успешнее Эстонии. Например, Словения. Там живет около двух миллионов человек. Но на акцию пришли 240 000. 13% населения! Почему? Потому что ее организовали молодожены, которые использовали для этого подаренные им на свадьбу деньги. Не важно, насколько серьезные у тебя связи или насколько ты богат, – если ты жертвуешь чем-то, то можешь изменить что-то в мире и в одиночку. Только так можно узнать, чего ты стоишь».

8 лет назад Райнер всего лишь хотел убрать полиэтиленовые пакеты из леса, а в итоге запустил цепную реакцию по всему миру. Каждый год в марте в Эстонии десятки тысяч человек уже без помощи Райнера встречаются ради своеобразного субботника: убирают мусор, красят стены детских садов и понемногу делают пространство вокруг себя лучше. На сентябрь 2018 года намечена следующая акция «Сделаем!» – на этот раз не только в Эстонии. «Очистим от мусора нашу небольшую планету», – скромно говорит Райнер. И после всего услышанного у меня нет сомнений в том, что это великолепное безумие сработает снова. «Понимаешь, мне пришлось перестроить всю свою жизнь, – говорит Райнер. – Но в обмен я получил спокойствие. Какими бы ни были результаты, когда мне однажды стукнет 85 и я посмотрю на себя в зеркало, то пойму, что сделал все, что мог, чтобы быть счастливым».

Поищите в интернете и вы найдете официальный сайт движения “Сделаем!” и его последователей.

Александр Мурашев

Источник: http://nashaplaneta.su/news/chelovek_kotoryj_ochishhaet_ves_mir_ot_musora/2019-05-07-68605

Метки: мир вокруг нас

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 1621 1403
    Мирослава 7 мая 2019 в 16:55

    Стараемся и без призывов чистить.Рядом с моим домом остаток деревни, что не снесли при строительстве микрорайона.Только дорогу перейти.Многие там гуляют на велосипедах, с колясками, просто дышат воздухом.Просто удивительно-полдороги пройдешь и на тебя как пахнЁт свежестью и чистым воздухом! Я нашла местечко прямо за домами там дубы растут, клены и много борщевника, может поэтому там шашлык сейчас и не жарят.Я там слушаю птиц, занимаюсь энергетикой и тело тренирую.Красота.Но мусора сколько было!!! В прошлом году пару строительных мешков до помойки-контейнера доволокла, в этом-уже несколько пакетов магазинных.Прямо просит Земля Помощи! Да и так убирать стараюсь.За собой-это само собой.Но и за другими особенно в Таких местах убираю.Земля-наша Мать.Другой Земли у нас Нет.Побережём и очистим ЕЁ хотя бы от собственных походов “на природу”.

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