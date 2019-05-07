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ЦБ выдал «чёрную метку» одному из богатейших владельцев МФО

08:32. 7 мая 2019 Просмотров - 120 Нет комментариев Опубликовал:
ЦБ выдал «чёрную метку» одному из богатейших владельцев МФО | Русская весна

Банк России направил бывшему банкиру и владельцу лотереи «Спортлото» Олегу Бойко предписание о выявленных фактах «неудовлетворительной деловой репутации».

Миллиардер, который владеет сетью микрофинансовых компаний, теперь вынужден будет свернуть свою деятельность на рынке микрокредитования.

Его состояние Forbes оценивает в $1,4 млрд. В 90-х Бойко входил в Наблюдательный совет Сбербанка и ОРТ, создал вместе с Александром Абрамовым «Евразхолдинг», а в 2000-х перешел в игорный и букмекерский бизнес (сеть салонов «Вуклан», «Спортбет»), в 2012 г. занялся МФО.

В настоящий момент миллиардер владеет ООО МФК «4финанс» и ООО МФК «СМСфинанс». Обе компании записаны на кипрский офшор Piressa Holdings Limited, который полностью принадлежит Бойко.

Согласно закону «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», лицо, попавшее в «черный список» ЦБ, не имеет права владеть более 10% МФО, вне зависимости от того, прямое это владение или косвенное.

При этом ЦБ не уточнил, в чем заключаются факты «неудовлетворительной репутации». У Бойко есть 30 дней на обжалование решения.

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Источник: https://rusvesna.su/economy/1557207169

Метки: экономика

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