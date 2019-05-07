15 серьезно-юмористических жизненных принципов

К жизни надо относится немножечко с улыбкой и воспринимать всё не так серьезно…1. Аксиома Кана и Орбена:Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!2. Закон Янга:Все великие открытия делаются по ошибке.3. Закон Мескимена:Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.4. Восьмое правило Фингейла:Работа в команде очень важна. Она позволяет свалить вину на другого.5. Следствие Лермана:Вам всегда будет не хватать либо времени, либо денег.6. Закон научных исследований Мэрфи:В защиту своей теории всегда можно провести достаточное количество исследований.7. Наблюдение Этторе:Соседняя очередь всегда движется быстрее.8. Закон Сегала:Человек, имеющий одни часы, твердо знает, который час. Человек, имеющий несколько часов, ни в чем не уверен.9. Правило взаимозависимости Ричарда:То, что вы храните достаточно долго, можно выбросить. Как только вы что-то выбросите, оно вам понадобится.10. Колбасный принцип:Тем, кто любит колбасу и уважает закон, не стоит видеть, как делается то и другое.11. Постулат Харриссона:На каждое действие есть равная ему противодействующая критика.12. Закон профессиональной практики Дрю:Кто платит меньше всех, больше всех жалуется.13. Закон Ван Роя:Небьющаяся игрушка полезна для того, чтобы разбивать ею другие.14. Закон поиска:Начинать поиски надо с самого неподходящего места.15. Банановый принцип:Если вы купили неспелые бананы, то к моменту созревания их уже не останется. Если вы их купили спелыми, бананы испортятся до того, как их успеют съесть.

Источник: http://2planeta.ru/news/15_serezno_jumoristicheskikh_zhiznennykh_principov/2019-05-07-75284