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15 серьезно-юмористических жизненных принципов

10:06. 7 мая 2019 Просмотров - 91 Нет комментариев Опубликовал:
К жизни надо относится немножечко с улыбкой и воспринимать всё не так серьезно…

1. Аксиома Кана и Орбена:

Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!

2. Закон Янга:

Все великие открытия делаются по ошибке.

3. Закон Мескимена:

Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.

4. Восьмое правило Фингейла:

Работа в команде очень важна. Она позволяет свалить вину на другого.

5. Следствие Лермана:

Вам всегда будет не хватать либо времени, либо денег.

6. Закон научных исследований Мэрфи:

В защиту своей теории всегда можно провести достаточное количество исследований.

7. Наблюдение Этторе:

Соседняя очередь всегда движется быстрее.

8. Закон Сегала:

Человек, имеющий одни часы, твердо знает, который час. Человек, имеющий несколько часов, ни в чем не уверен.

9. Правило взаимозависимости Ричарда:

То, что вы храните достаточно долго, можно выбросить. Как только вы что-то выбросите, оно вам понадобится.

10. Колбасный принцип:

Тем, кто любит колбасу и уважает закон, не стоит видеть, как делается то и другое.

11. Постулат Харриссона:

На каждое действие есть равная ему противодействующая критика.

12. Закон профессиональной практики Дрю:

Кто платит меньше всех, больше всех жалуется.

13. Закон Ван Роя:

Небьющаяся игрушка полезна для того, чтобы разбивать ею другие.

14. Закон поиска:

Начинать поиски надо с самого неподходящего места.

15. Банановый принцип:

Если вы купили неспелые бананы, то к моменту созревания их уже не останется. Если вы их купили спелыми, бананы испортятся до того, как их успеют съесть.

Источник: http://2planeta.ru/news/15_serezno_jumoristicheskikh_zhiznennykh_principov/2019-05-07-75284

Метки: афоризмы, притчи, юмор

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