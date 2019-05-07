15 серьезно-юмористических жизненных принципов
10:06. 7 мая 2019 Просмотров - 91 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1. Аксиома Кана и Орбена:
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
2. Закон Янга:
Все великие открытия делаются по ошибке.
3. Закон Мескимена:
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
4. Восьмое правило Фингейла:
Работа в команде очень важна. Она позволяет свалить вину на другого.
5. Следствие Лермана:
Вам всегда будет не хватать либо времени, либо денег.
6. Закон научных исследований Мэрфи:
В защиту своей теории всегда можно провести достаточное количество исследований.
7. Наблюдение Этторе:
Соседняя очередь всегда движется быстрее.
8. Закон Сегала:
Человек, имеющий одни часы, твердо знает, который час. Человек, имеющий несколько часов, ни в чем не уверен.
9. Правило взаимозависимости Ричарда:
То, что вы храните достаточно долго, можно выбросить. Как только вы что-то выбросите, оно вам понадобится.
10. Колбасный принцип:
Тем, кто любит колбасу и уважает закон, не стоит видеть, как делается то и другое.
11. Постулат Харриссона:
На каждое действие есть равная ему противодействующая критика.
12. Закон профессиональной практики Дрю:
Кто платит меньше всех, больше всех жалуется.
13. Закон Ван Роя:
Небьющаяся игрушка полезна для того, чтобы разбивать ею другие.
14. Закон поиска:
Начинать поиски надо с самого неподходящего места.
15. Банановый принцип:
Если вы купили неспелые бананы, то к моменту созревания их уже не останется. Если вы их купили спелыми, бананы испортятся до того, как их успеют съесть.
Источник: http://2planeta.ru/news/15_serezno_jumoristicheskikh_zhiznennykh_principov/2019-05-07-75284