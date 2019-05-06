Список погибших в “Шереметьево”
11:26. 6 мая 2019 Просмотров - 930 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Список погибших во время катастрофы в аэропорту "Шереметьево".
41-м продолжает значится бортпроводник Максим Моисеев, по поводу которого вчера поступала противоречивая информация.
СК РФ продолжает расследование. " В числе основных версий отрабатывается и ошибка пилотирования.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в столичном аэропорту Шереметьево со следователями Главного управления по расследованию особо важных дел СК России, которым поручено расследование уголовного дела об аварийной посадке пассажирского самолета 5 мая 2019 года.
Глава ведомства лично осмотрел место происшествия и дал ряд конкретных поручений по расследованию уголовного дела. Председатель заслушал доклады руководителя Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России и руководителя следственной группы. Александр Бастрыкин поручил незамедлительно организовать проведение всех необходимых экспертных исследований и в кратчайшие сроки окончить осмотр места происшествия, зафиксировав все доказательства, связанные с трагедией.
По данным следствия, воздушное судно, следовавшее сообщением Москва-Мурманск, 5 мая 2019 года осуществило аварийную посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта. При посадке произошло возгорание фюзеляжа воздушного судна. На момент возгорания на борту самолета находилось 78 человек, среди которых трое несовершеннолетних и 5 членов экипажа. Непосредственно после посадки эвакуировано 33 пассажира и 4 члена экипажа. Продолжаются поиски других пассажиров этого рейса.
Уже признано потерпевшими 22 человека, допрашиваются очевидцы, сотрудники аэропорта, родственники потерпевших и пострадавших. В целях установления личностей всех погибших следствие планирует обратиться за содействием к родственникам пассажиров самолета.
На месте происшествия продолжает работать следственная группа, в числе которой следователи центрального аппарата ведомства и криминалисты Главного управления криминалистики СК России с опытом расследования подобных происшествий. На данный момент совместно с представителями МАК изъяты для дальнейшего изучения речевой и параметрические бортовые самописцы, отобраны образцы топлива из баков самолета и заправочной станции, аудиозаписи переговоров с диспетчерской службой, записи с камер видеонаблюдения. В ближайшее время будут назначены генетические и судебно-медицинские экспертизы.
Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых:
- недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта;
- неисправность воздушного судна;
- неблагоприятные метеоусловия.
В ходе оперативного совещания Александр Бастрыкин дал указание тщательно исследовать все обстоятельства, предшествовавшие трагедии, установить причины и условия, повлекшие тяжкие последствия, и всех без исключения лиц, чьи действия или бездействие стали причиной гибели людей.
Официальный представитель СК России С.Петренко
https://sledcom.ru/news/item/1349079/ – цинк
В Мурманской области 6-8 мая объявлены траурными.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4968233.html