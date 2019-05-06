Смерть из глубин: уникальное оружие российского подводного спецназа (ФОТО)

Еще в 1970-х годах на вооружение секретных отрядов боевых пловцов Военно-морского флота СССР были приняты уникальные образцы подводного оружия — пистолет СПП-1 и автомат АПС — это были первые мощные и дальнобойные образцы подводного оружия специального назначения.

Разработаны они были конструкторами Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш), сегодня входящего в структуру Ростеха.

Так как обычные пули не умеют «плавать» и дальность выстрела в воде может достигать всего лишь нескольких метров, для подводных пистолетов и автоматов специалистами ЦНИИточмаша были созданы специальные патроны-иглы. Это оружие до сих пор в модернизированном виде успешно используется российскими боевыми пловцами.

Патрон для водной стихии

Как известно, обычные пули очень быстро теряют свою скорость в воде. Происходит это в соответствии с известными законами физики: плотность воды выше, чем плотность воздуха. Именно поэтому уже через пару метров в воде обычная пуля абсолютно «безоружна».

Чтобы сделать подводное оружие эффективным, необходимо использовать достаточно длинные пули. Именно такую иглообразную пулю длиной до 115 мм впервые предложили конструкторы ЦНИИточмаша.

Специальная обтекаемая копьевидная форма при движении в воде создавала вокруг пули каверну (воздушную полость), снижая сопротивление. Телескопический поддон, которым оснащена гильза патрона, не допускает выхода пороховых газов после проведения выстрела и выталкивания пули.

Разработка нового боеприпаса сделала возможным создание первого подводного пистолета и в 1970 году конструкторы представили Государственной комиссии четырехствольный СПП-1. Чуть позже, в 1975 году, на вооружение был принят и подводный автомат АПС. В 1982 году создатели подводных патронов инженеры ЦНИИточмаша П.Ф. Сазонов и О.П. Кравченко получили Государственную премию СССР.

Боеприпасы, предназначенные для ведения огня из пистолета СПП-1 калибра 4,5-мм и автомата АПС калибра 5,66-мм, до сих пор выпускаются в ЦНИИточмаше. Недавно предприятие ввело в эксплуатацию линию автоматической сборки таких патронов. Новое производство позволит выпускать более 10 тысяч патронов в сутки.

СПП-1: Специальный Пистолет Подводный

СПП-1 (Специальный Пистолет Подводный) был принят на вооружение в 1971 году и с тех пор является личным оружием боевого пловца-аквалангиста, служит для поражения подводных целей, как морских хищников, так и водолазов противника. Разработан он был конструкторами ЦНИИточмаша, а производится на Тульском оружейном заводе, также входящем в Ростех.

СПП-1 имеет блок из четырех гладких стволов и стреляет из них поочередно длинными иглообразными пулями калибром 4,5 мм — длина их почти равна длине стволов. На воздухе убойная дальность составляет 20 метров, в воде на глубине до 5 метров — 17 метров, а при погружении на 20 метров — 11 метров.

На перезаряжание под водой уходит всего 5 секунд. Перезаряжаются разом все стволы: гильзы четырех патронов объединены в один блок с помощью плоской стальной обоймы. Если бы стволы снаряжались раздельными патронами, времени уходило бы значительно больше.

Сегодня российские военные продолжают использовать немного модернизированный пистолет для подводной стрельбы СПП-1М. Отличия между старой и обновленной моделью не значительны, главные отличия касаются ударно-спускового механизма. Внешне отличаются пистолеты увеличенной предохранительной скобой и спусковым крючком.

Характеристики СПП-1

Масса 0,95 кг Размеры 203×25×138 мм Патрон 4,5×40 мм R (СПС)

Калибр 4,5 мм Прицельная дальность:

На глубине 5 метров — до 17 метров

На глубине 20 метров — до 11 метров

На воздухе — до 20 метров

Вид боепитания 4 патрона, заряжаемых в отдельные стволы

АПС-5: Автомат Подводный Специальный

В 1970 году ЦНИИточмаш начал работы по созданию подводного автомата. АПС-5 принят на вооружение в 1975 году. Его серийное производство было освоено на Тульском оружейном заводе. При этом уникальный автомат был рассекречен только в 1993 году и впервые представлен на оружейной выставке IDEX в Абу-Даби.

Под водой длинная пуля калибра 5,66 мм поражает цель на дальности 30 метров при глубине погружения 5 метров. Дальность ведения огня понижается с глубиной: 20 метров на глубине 20 метров и всего 10 метров на 40-метровой глубине.

Автомат может стрелять как одиночными выстрелами, так и очередями. При необходимости его можно использовать и на суше, но практически только для самообороны. Во-первых, дальность действия на воздухе невелика — не более 100 метров. Во-вторых, ресурс автомата рассчитан на водную среду и на суше расходуется слишком быстро — без воды вместо 2000 расчетных выстрелов прочности деталей хватит лишь на 180.

Характеристики АПС-5

Масса 2,46 кг (без магазина); 3,7 кг (со снаряженным магазином)

Длина 832/615 мм с разложенным/сложенным прикладом

Патрон 5,66×39 мм МПС, МПСТ

Калибр 5,66 мм Скорострельность 500 выстрелов/мин (в водной среде)

Максимальная дальность:

30 м (на глубине 5 м)

20 м (на глубине 20 м)

10 м (на глубине 40 м)

100 м (в воздушной среде)

Вид боепитания коробчатый магазин на 26 патронов

АДС: Автомат Двухсредный Специальный

Невысокие боевые характеристики СПП-1 и АПС при стрельбе в воздушной среде, а также незначительный ресурс на суше, вынуждали боевых пловцов брать с собой по два пистолета и автомата: как подводные, так и обычные АК и ПМ.

Для решения этой проблемы конструкторами тульского Конструкторского бюро приборостроения был разработан двухсредный автомат АДС. Пожалуй, впервые в мире удалось добиться одинаково эффективной стрельбы автомата под водой и на суше.

Идея и общая конструкция автомата АДС принадлежит выдающемуся конструктору стрелкового оружия Василию Грязеву. Воплотили оружие в металле уже после его смерти коллеги и ученики, работавшие в Центральном конструкторском исследовательском бюро спортивно-охотничьего оружия (ЦКИБ СОО), которое входит в КБ приборостроения.

Уникальный подводный патрон также создали в ЦКИБ СОО. Под водой огонь ведется патронами калибра 5,45×39-мм. На воздухе — классическими патронами того же калибра. Магазин, снаряженный патронами для подводной стрельбы, легко сменяется на магазин с обычными патронами для стандартного «Калашникова».

Скорострельность автомата-амфибии варьируется от 600 до 800 выстрелов в минуту при стрельбе на суше. Прицельная дальность составляет до 600 метров. Под водой поразить цель можно на расстоянии до 25 метров.

Кроме того, автомат-амфибия имеет подствольный гранатомет под 40-мм выстрелы ВОГ-25 и ВОГ-25П. В комплект может входить тактический глушитель и различные прицелы.

В автомате АДС реализовано множество новинок для отечественного оружия. К примеру, впервые применен выброс стреляных гильз не вбок, а вперед при закрытой коробке, что уменьшило загазованность у лица стрелка.

Также это обеспечило возможность стрельбы с правого и левого плеча без переустановки деталей, то есть автомат одинаково удобен и для правшей и для левшей. Композиционные материалы позволили снизить вес автомата и в то же время повысить коррозионную стойкость.

Характеристики АДС Масса 4,6 кг (с гранатометом)

Длина 660 мм Патрон 5,45×39 мм (ПСП и ПСП-У для подводной стрельбы, 7Н6, 7Н10 и 7Н22 для стрельбы на воздухе)

Калибр 5,45 мм Скорострельность 600–800 выстрелов/мин

Прицельная дальность:

600 м (на суше)

25 м (в воде)

400 м (гранатомет)

Вид боепитания секторный магазин на 30 патронов

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